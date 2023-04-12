Abdülkerim alarmı

Bu sezon Süper Lig'in savunma konusundaki en başarılı takımı Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi öncesinde teyakkuz var. Abdülkerim-Nelsson ikilisinin birlikte forma giymediği Konyaspor ve Başakşehir maçlarında ağlarında toplam 5 gol gören sarı-kırmızılı takım, benzer bir senaryoyu Kayserispor maçında yaşamak istemiyor. Bir yandan sakatlığı bulunan Abdülkerim maça yetiştirilmeye çalışılırken, diğer yandan Nelsson-Kaan ikilisi uyumlu bir şekilde oynatılmaya çalışılıyor. Teknik heyet ve sağlık heyeti, Aslan'ın savunma hattı konusunda sıkı bir çalışma yürütüyor.