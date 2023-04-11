Kayserispor startı verildi

Süper Lig'de haftayı bay geçen Galatasaray'da oyunculara verilen bir günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, dün Florya'da toplanarak Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Tedavisi devam eden Abdülkerim dışında takımda eksik bulunmuyor. Öte yandan Okan Buruk'un analiz ekibine, Karagümrük- F.Bahçe maçını tribünden izlettiği öğrenildi.
Süper Lig'de haftayı bay geçen Galatasaray'da oyunculara verilen bir günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, dün Florya'da toplanarak Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Tedavisi devam eden Abdülkerim dışında takımda eksik bulunmuyor. Öte yandan Okan Buruk'un analiz ekibine, Karagümrük- F.Bahçe maçını tribünden izlettiği öğrenildi.