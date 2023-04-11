Geleceğin 11'i hazır

Galatasaray'ın altyapısı parlıyor. Kulübün altyapısından yetişen teknik direktör Okan Buruk genç oyuncuların üzerine titriyor. Buruk gençleri kazanmak adına her fırsatta A takımla antrenman yapmalarını sağlıyor. Taraftarlar da gençlerin gelişimini yakından izlerken akademi Süper Lig'de ilk 11 çıkartacak duruma geldi. İşte o 11: Jankat - Ali Turap, Emin Bayram, Metehan, Umut - Efe, Baran, Hamza - Yunus, Baran, Beknaz...
Galatasaray'ın altyapısı parlıyor. Kulübün altyapısından yetişen teknik direktör Okan Buruk genç oyuncuların üzerine titriyor. Buruk gençleri kazanmak adına her fırsatta A takımla antrenman yapmalarını sağlıyor. Taraftarlar da gençlerin gelişimini yakından izlerken akademi Süper Lig'de ilk 11 çıkartacak duruma geldi. İşte o 11: Jankat - Ali Turap, Emin Bayram, Metehan, Umut - Efe, Baran, Hamza - Yunus, Baran, Beknaz...