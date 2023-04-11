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GALATASARAY HABERLERİ: İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

Bu sezon yaptığı transferlerle büyük ses getiren sarı kırmızılılar Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor. Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey için Premier Lig devinden flaş bir hamle geldi. Sağ bek oyuncusu için özel menajer yetkilendirildi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 11:38
İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

Sarı kırmızılılarla gündemin en önemli maddelerinden biri ise Sacha Boey.

İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

Cimbom'un yıldızıyla ilgili transfer dedikoduları durmak bilmiyor.

İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

Galatasaray Yönetimi Boey'u 15 milyon euronun altında bir rakama satmak istemiyor.

İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınına konuşan Boey, "Kariyerimde yeni bir adım atma zamanı geldi"

İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

"Ancak sezon sonunu beklemek gerekiyor"

İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

"Neler olacağını o zaman göreceğiz" demişti.

İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

A.DEMİR MAÇINDA İZLEDİLER

Arsenal'in Adana Demirspor ile oynanan lig maçında tribünlerden Boey'u takip ettiği öğrenildi.

İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

İngiliz ekibinin Galatasaray'ın kalan maçlarına da scout göndermesi bekleniyor.

İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

22 yaşındaki yıldız oyuncu, Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

2021 yılında Rennes'den 1.1 milyon Euro'ya transfer edilen Boey, bu sezon 23 lig maçına çıktı..

İngilizlerin Sacha Boey ısrarı sürüyor! Menajer görevlendirildi

Boey bu karşılaşmalarda 2 asiste imza attı.

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