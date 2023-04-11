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GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sakatlık geçirmişti Sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiğini açıklanan 28 yaşındaki futbolcunun dönüş tarihi netleşti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 15:07 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 15:09
GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Galatasaray'ın Kaan Ayhan ve Icardi ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Sarı-kırmızılılarda Başakşehir ile oynanan mücadelede Abdülkerim Bardakcı şoku yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

28 yaşındaki stoper, turuncu-lacivertlilerle oynanan mücadelede sakatlık geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Galatasaray, yaptığı açıklamada Abdülkerim'in sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak konusu olan deneyimli savunma oyuncusunun dönüş tarihi netleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

KAYSERİSPOR MAÇINDA SAHADA

Hürriyet'in haberine göre; Victor Nelsson ile birlikte savunmanın en önemli iki oyuncusundan biri olan Abdülkerim, cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyebilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Abdülkerim'in dönüşüyle birlikte Kayseri maçında defans göbeğinin Nelsson ile Abdülkerim'den oluşması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

OKAN BURUK'TAN ÖĞRENCİLERİNE UYARI

Abdülkerim'den gelen iyi haberle sevinen teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçı için oyuncularını uyararak tam konsantrasyon istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Ligde son 3 maçını kazanan rakiplerinin son derece formda ve moralli olduğuna dikkat çeken Buruk, pazartesi günkü antrenmanda "Kendi taraftarımız önünde oynayacak olmamız büyük avantaj ama işimiz hiç kolay olmayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Kayserispor çok disiplinli ve mücadeleci bir takım. İyi konsantre olup elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Abdülkerim Bardakcı sezon başında transfer olduğu Galatasaray ile 24 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

28 yaşındaki stoper, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Abdülkerim'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Deneyimli oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da kulüp opsiyonu bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.

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