GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar, rakibine 3-2 yenilerek kupaya veda etti.
Başakşehir'e turu getiren golleri Szysz (2) ve Aleksic kaydetti.
Galatasaray'ın Kaan Ayhan ve Icardi ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Sarı-kırmızılılarda Başakşehir ile oynanan mücadelede Abdülkerim Bardakcı şoku yaşandı.
28 yaşındaki stoper, turuncu-lacivertlilerle oynanan mücadelede sakatlık geçirdi.
Galatasaray, yaptığı açıklamada Abdülkerim'in sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak konusu olan deneyimli savunma oyuncusunun dönüş tarihi netleşti.
KAYSERİSPOR MAÇINDA SAHADA
Hürriyet'in haberine göre; Victor Nelsson ile birlikte savunmanın en önemli iki oyuncusundan biri olan Abdülkerim, cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Abdülkerim'in dönüşüyle birlikte Kayseri maçında defans göbeğinin Nelsson ile Abdülkerim'den oluşması bekleniyor.
OKAN BURUK'TAN ÖĞRENCİLERİNE UYARI
Abdülkerim'den gelen iyi haberle sevinen teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçı için oyuncularını uyararak tam konsantrasyon istedi.
Ligde son 3 maçını kazanan rakiplerinin son derece formda ve moralli olduğuna dikkat çeken Buruk, pazartesi günkü antrenmanda "Kendi taraftarımız önünde oynayacak olmamız büyük avantaj ama işimiz hiç kolay olmayacak.
Kayserispor çok disiplinli ve mücadeleci bir takım. İyi konsantre olup elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Abdülkerim Bardakcı sezon başında transfer olduğu Galatasaray ile 24 maça çıktı.
28 yaşındaki stoper, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Abdülkerim'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da kulüp opsiyonu bulunuyor.
Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.