Haberler Galatasaray Galatasaray'da dev proje başladı! Gelecek yıllara damga vuracak

Galatasaray'da dev proje başladı! Gelecek yıllara damga vuracak

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da tesisleşme anlamnda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar gerek Galatasaray gerek Türk sporu adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Galatasaray'da dev proje başladı! Gelecek yıllara damga vuracak

Galatasaray'ın NEF Stadı'nın bulunduğu yerde yapmayı planladığı spor kompleksi için çalışmalar hız kazandı. Her şubeye hizmet verecek tesisler yapmayı planladıklarını kaydeden yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara, "Her şubenin teknik heyeti ve yetkilileriyle tek tek görüşülecek, onların talepleri doğrultusunda proje şekillenecek.

Galatasaray'da dev proje başladı! Gelecek yıllara damga vuracak

Sanırım önümüzdeki yıl Mart ayında inşaat çalışmaları başlar. Şu anda mimari projeler üzerinde çalışılıyor" dedi. Cibara, 12 bin kişilik büyük bir salon yapmayı düşündüklerini söyledi.

Galatasaray'da dev proje başladı! Gelecek yıllara damga vuracak

KAMP TESİSLERİ DE YAPILACAK

Ayrıca Vadi İstanbul'a bakan kısımda seyirci kapasiteleri farklı 3 salon daha inşa edileceğini belirterek şöyle devam etti: Bu salonlar kadın basketbol, voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımları için yapılacak.

Galatasaray'da dev proje başladı! Gelecek yıllara damga vuracak

İki tane yüzme havuzu olacak. Bir tanesine de bizim yeni kurulan şubemiz otist çocuklarımız için olacak. Onun haricinde oyuncularımızın kalabileceği konaklama yerleri olacak. Altyapı tesisleri ve amatör şubeler için kamp tesisleri olacak. Hatta genel kurullarınızı yapacağımız güzel bir salon da buna ilave edeceğiz.

Galatasaray'da dev proje başladı! Gelecek yıllara damga vuracak

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Mehmet Cibara, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inancının tam olduğunu söyledi. Adana Demirspor karşısında takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu kaydeden Cibara, "Oyuncularımızın gösterdiği kazanma ruhu ve azmi için hepsini kutluyorum. Bu hırsı gördükten sonra, 100. yıl şampiyonluğunun artık geleceğine gerçekten inanıyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mart'ta yapılan genel kurulda Nef Stadı'ndan Vadi İstanbul'a kadar uzanan 62 dönümlük araziyi 49 yıllığına üst kullanım hakkıyla kiraladıklarını açıklamıştı.

Özbek genel kurulda, yeni tesislerin eklenmesiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tam anlamıyla yaşayacağını söylemişti. Proje tamamlandığında Galatasaray gelecek yıllara damga vuracak Avrupai tesislere kavuşmuş olacak.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor! Şenol Güneş bu transferle havalara uçacak…
Sevil Sabancı’nın dillere destan yatı rekor bedelle satıldı! Duyan inanamadı
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu...
İngilizlerin Sacha Boey aşkı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Florya'ya gol makinesi!
G.Saray'ın dosyasında yok yok!
Osmaniye TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
Şanlıurfa TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
TOKİ Avrupa Yakası sonuçları 11 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz 01:29
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... 01:15
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! 01:15
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 01:15
Jesus'tan hakem tepkisi! Jesus'tan hakem tepkisi! 01:15
F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! 01:15
Daha Eski
Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu 01:15
Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" 01:15
Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! 01:15
Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! 01:14
F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar 01:14
Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor 01:14