Aanholt parlıyor

Galatasaray'da forma şansı bulamayınca ayrılan Patrick van Aanholt, Hollanda'da kendini buldu. PSV Eindhoven formasıyla sahaya çıktığı 13 karşılaşmada bir gol atan tecrübeli oyuncu 3 kez de asist yaparak dört gole doğrudan katkı verdi. Ruud Van Nistelrooy'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Galatasaray'daforma şansı bulamayınca ayrılan Patrick van Aanholt, Hollanda'da kendini buldu. PSV Eindhoven formasıyla sahaya çıktığı 13 karşılaşmada bir gol atan tecrübeli oyuncu 3 kez de asist yaparak dört gole doğrudan katkı verdi. Ruud Van Nistelrooy'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.