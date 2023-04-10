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Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar gelecek sezon için çalışmalarını sıklaştırdı. Yaptığı flaş transferlerle büyük ses getiren Galatasaray yönetimi bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Dünya yıldızına kancayı takan Aslan, oyuncunun menajeriyle randevu aldı. İşte transferin detayları.... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda...

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

Sarı Kırmızılılar bu doğrultada daha önce de gündemine gelen kanat oyuncusu için devreye girdi.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

Takvim'in haberine göre; Cimbom, Tottenham'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Lucas Moura için yeniden harekete geçti.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

Moura'nın İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerinden sezon sonunda görüşmek için randevu alındığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezon sonu boşa çıkacak oyuncunun durumunu Galatasaray dışında başka takımlar da yakından takip ediyor.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

İngiliz basını da geçtiğimiz günlerde Moura'nın Türk kulüplerine imza atmak için 5 milyon euro gibi bir yıllık ücret beklentisi içinde olduğunu belirtmişti.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

Moura sürati ve çalım becerisi ile öne çıkıyor. Brezilyalı yıldızın 10 numara, ve iki kanatta da oynayabilmesi ve hücumda çeşitlilk yaratması teknik direktör Okan Buruk'un da ilglisini çekiyor. Bu sezon fazla şans bulamayan Moura Tottenham formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gole imza attı.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

542 MAÇTA 109 GOL 96 ASİST

Lucas Moura futbol kariyeri boyunca 542 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 109 gol atıp, takım arkadaşlarına da 96 kez gol pası verdi. Moura, Sao Paulo, Paris Saint Germain ve Tottenham gibi kulüplerin formalarını giydi.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

LUCAS MOURA KİMDİR?

Lucas Moura, 13 Ağustos 1992'de Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola Sao Paulo'nun altyapısında başladı.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

Sırasıyla U17 ve U20 takımlarında forma giyen Brezilyalı oyuncu, 2010 yılında A takıma yükseldi.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

Ocak 2013'te Paris Saint-Germain'e (PSG) 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

Burada başarılı bir 5 yıl geçiren Moura, Ocak 2018'de 28.4 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

Bu sezon İngiliz ekibinde ligde 12 maça çıkan deneyimli oyuncu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray'da 2. Lucas Moura operasyonu! Menajerinden randevu alındı

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro...

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