GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken isim Sacha Boey oldu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken isim Sacha Boey oldu.
Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu sezon oynadığı etkili futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Bu durum Avrupa'nın dev takımlarının da gözünden kaçmadı...
Arsenal, Manchester United, Bournemouth, Lens ve Udinese gibi takımların Fransız yıldızı takibe aldığı ifade edildi.
Ancak Boey, şimdilik transfer kazanının dışında kalmaya özen gösteriyor.
Genç yıldız, öncelikle olarak Galatasaray ile şampiyonluk yaşamayı istiyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 25 maça çıkan Boey, 2 asiste imzasını attı.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro...