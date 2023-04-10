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GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'ın bu sezon öne çıkan isimlerinden olan Kamerun asıllı Fransız sağ beki Sacha Boey, transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 14:46
GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken isim Sacha Boey oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...

Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu sezon oynadığı etkili futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...

Bu durum Avrupa'nın dev takımlarının da gözünden kaçmadı...

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...

Arsenal, Manchester United, Bournemouth, Lens ve Udinese gibi takımların Fransız yıldızı takibe aldığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...

Ancak Boey, şimdilik transfer kazanının dışında kalmaya özen gösteriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...

Genç yıldız, öncelikle olarak Galatasaray ile şampiyonluk yaşamayı istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 25 maça çıkan Boey, 2 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

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