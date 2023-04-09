TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi İlkay Gündoğan'ın yeni takımı netleşiyor!

Adı Galatasaray ile çok sık anılan İlkay Gündoğan'ın yeni kulübünü İspanyol Marca duyurdu.
Adı Galatasaray ile çok sık anılan İlkay Gündoğan'ın yeni kulübünü İspanyol Marca duyurdu.
Akşam'ın aktardığı habere göre Barcelona'nın temasları sıklaştırdığını belirten Marca, önümüzdeki yaz serbest kalacak oyuncu için yeni rotanın İspanya olduğunu ifade etti.
Galatasaraylı olması ile bilinen İlkay Gündoğan'ın kariyerinin son döneminde Türkiye'de forma giymesi beklenirken, 32 yaşındaki oyuncu için Barcelona ciddi anlamda devrede...
Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin de bizzat görüştüğü İlkay, böylesine büyük bir kulüp tarafından istenmesi sebebi ile transfere olumlu yaklaşıyor.
Ayrıca orta sahanın merkezine İlkay'ı koyacağını belirten Xavi, pas opsiyonlarını yıldız oyuncunun yönlendirmesini istiyor.
YAZIN TRANSFER NETLEŞECEK
Kariyerinin son yıllarında İngiltere'deki yüksek tempo yerine İspanya'daki sistem oyununda yer almayı daha makul bulan İlkay, önümüzdeki yaz bonservissiz şekilde Barcelona'ya imza atacak.
İSTİKRARLI PERFORMANS
Manchester City forması ile bu sezon 38 maça çıkan İlkay, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağlarken, orta sahada adeta maestro görevi gördü.
Tarihi transferin, Barcelona orta sahasını eski günlerine döndürüp döndüremeyeceği ise ayrıca çok merak ediliyor.
İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?
24 Ekim 1990 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hessler altyapısında başladı.
Ardından Schalke 04, SSV Buer, Bochum, Nürnberg, Borussia Dortmund ve Manchester City formaları giydi.
32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.
Türk asıllı İlkay Gündoğan, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı ve çıktığı 66 karşılaşmada 17 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro...