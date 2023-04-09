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İlk heyecan!

Galatasaray, ligde adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Bu sezon mutlu sona ulaşması halinde Mata, Mertens, Kaan başta 20 oyuncu ilk kez lig şampiyonluğu yaşayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
İlk heyecan!

G.Saray'ı şampiyonluk heyecanı sardı. Sarı-kırmızılı ekip, Cumhuriyet'in 100. Yılında Süper Lig'de zafere ulaşmayı hedefliyor. 14 maçlık galibiyet serisinin ardından deplasmanda Konyaspor'a takılan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor galibiyetiyle tekrar hedefine odaklandı. Şampiyonluk mücadelesinde ligde 9 maçı kalan ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile 9 puan farkı bulunan sarı-kırmızılı takım, puan avantajını sürdürerek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

DÜNYA YILDIZLARI DA SEVİNECEK

Kadrosunda 29 oyuncu bulunduran Galatasaray'da dünya yıldızları dahil 20 futbolcu ilk lig şampiyonluğun heyecanı yaşayacak. Ünlü yıldızlar Juan Mata, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Okan Kocuk, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Baran, Berkan, Hamza Akman, Kerem Aktürkoğlu, Barış ve Yusuf Demir ilk kez ulusal lig şampiyonu olmak için can atıyor. Savaş ÇORLU

KOLEKSİYONER MUSLERA

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulundurduğu 4'ü Süper Lig'de olmak üzere 9 isim ise daha önce ulusal liglerde şampiyonluk yaşadı. Muslera Galatasaray forması altında tam 5 şampiyonluk görürken Yunus Akgün (2), Emre Taşdemir ve Bafetimbi Gomis de sarı-kırmızılı forma altında başarıya ulaştı. İspanya'da Torreira, Norveç'te Midtsjö, Portekiz'de Oliveira (3), Kosova'da Rashica, Fransa'da ise İcardi (2) zafer sevincini tattı.

8 PUANLUK DESTAN

G.Saray son şampiyonluğunu 3 yıl önce yaşadı. 8 puan geriye düştüğü 2018-19 sezonunda tarihi bir başarıya imza attı. Aslan, Başakşehir'i mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan etti.

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