Galatasaray'a inancım tam

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Radamel Falcao, sarı-kırmızılı ekibi yakından takip ettiğini söyledi. İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Kolombiyalı yıldız, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi. Falcao, "Türkiye'yi yakından takip ediyorum. Galatasaray için 'şampiyonluk zor' yorumları yapılıyor. Galatasaray için zorsa rakipler için daha zor. Galatasaray 5 maç kazanması gerekiyorsa rakipleri 8 maç kazanmak zorunda. Galatasaray'ın bu sene şampiyon olacağını düşünüyorum" dedi. Radamel Falcao ayrıca, "Galatasaray bir tutkudur. Özlemedim desem yalan olur Galatasaray'ın bende başka bir yeri var" ifadesini kullandı.