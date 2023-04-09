Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi'nin, Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri karşılaşma sonrası Instagram'dan, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" şeklinde paylaşım yapması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu'nun bu paylaşım nedeniyle Icardi'yi 'sportmenliğe aykırı hareket' suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi sarı-kırmızılı kulüp ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Nijeryalı futbolcuları Bright Osayi-Samuel'in 17 Ekim 2021'de Trabzonspor'a 3-1 yenildikleri karşılaşmadan sonra yaptığı, "Hakemler b.k gibi, tüm ruh halimi mahvetti" şeklindeki Instagram paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldığını hatırlatıp, Icardi'nin de aynı şekilde cezalandırılması gerektiğini savunuyor.