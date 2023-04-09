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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kupada oynanan Başakşehir maçı sonrası hakem kararlarını eleştiren bir paylaşımda bulunmuş ardından da PFDK'ya sevk edilmişti. Yıldız ismin ceza almasını isteyen Fenerbahçe ile ceza alma ihtimaline karşı çıkan Galatasaray, gerekçelerini hazırladı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 11:36
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi'nin, Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri karşılaşma sonrası Instagram'dan, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" şeklinde paylaşım yapması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu'nun bu paylaşım nedeniyle Icardi'yi 'sportmenliğe aykırı hareket' suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi sarı-kırmızılı kulüp ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Nijeryalı futbolcuları Bright Osayi-Samuel'in 17 Ekim 2021'de Trabzonspor'a 3-1 yenildikleri karşılaşmadan sonra yaptığı, "Hakemler b.k gibi, tüm ruh halimi mahvetti" şeklindeki Instagram paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldığını hatırlatıp, Icardi'nin de aynı şekilde cezalandırılması gerektiğini savunuyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

Diğer taraftan Galatasaraylılar, PFDK'nın geçmişte buna benzer olaylarda verdiği başka bazı kararları örnek gösterip, ceza verilmemesi gerektiğini ifade etti. Sarı-kırmızılıların örnekleri şöyle:

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

1- 2018'DE TERİM'E 3 MAÇ KESİLDİ JESUS'A CEZAYA GEREK GÖRÜLMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçından sonra "Bu ligin sportif anlamda bir gerçekliği yok. Türkiye'de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor" dedi, ceza almadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

Buna karşın 6 Kasım 2018'de, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04 ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi kendilerine verilen cezaların açıklanmasına tepki olarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Schalke'ye destek mesajı da beklerdim" dediği için PFDK'dan 3 maç ceza aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

2- ARDA TURAN 2 MAÇ MEN EDİLDİ F.BAHÇELİLER PFDK'YA SEVK EDİLMEDİ

Şubat 2021'de Arda Turan'ın Galatasaray soyunma odasında "Fatih Terim s..." şeklindeki sözlerini takım arkadaşı Peter Etebo, Snapchat uygulamasından paylaşınca PFDK tarafından 2 maç men cezasına çarptırıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

Ekim 2022'de Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun, sosyal medyada yayınlanan, "Şampiyon Fener, en büyük Fener, alkışlayın u..." görüntüleri sonrası Galatasaraylıların tepkisine rağmen PFDK'ya sevk edilmediği için ceza da almadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

OLASI BİR CEZA DURUMUNDA SÜPER LİG'DE GEÇERLİ OLACAK MI?

Konu ile ilgili tartışmalar bununla da bitmiyor... Mauro Icardi'nin ceza alması durumunda bunun Süper Lig'de uygulanıp uygulanamayacağı konusunda da görüş ayrılıkları var.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

Galatasaraylılar başta olmak üzere bir kesim, Icardi'nin söz konusu paylaşımı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili yaptığını hatırlatıp, olası bir cezanın Süper Lig'de uygulanamayacağını savunuyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Icardi savaşı!

Karşıt görüştekiler ise, "Icardi'nin eylemi saha dışındaki bir olay olduğu için Galatasaray'ın oynayacağı tüm resmi maçları kapsar, dolayısıyla ligde uygulanabilir" diyor.

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