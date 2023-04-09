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GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Başakşehir'e karşı oynadığı maçta sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu netleşti. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 10:51
GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı şoku yaşanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e karşı oynadıkları maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'dan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği açıklanan ve tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, hafta içi takımlara çalışmalara başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Abdülkerim Bardakcı, ligde cuma günü oynanacak Kayserispor maçında sahada olabilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Zonguldak altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Kariyerinde Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay ve Konyaspor gibi takımların formalarını giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

1.85 cm boyundaki Abdülkerim Bardakcı, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı Kayserispor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Deneyimli futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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