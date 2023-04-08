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Icardi müjdesi

Cimbom, ‘Burada kalmak için sabırsızlanıyorum’ diyen Arjantinli’nin transferinde atağa kalkıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Icardi müjdesi

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Mauro İcardi, önceki gün yaptığı açıklamayla yüreklere su serpmişti. Geleceği belirsiz olan yıldız oyuncu, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Bana çok ilgi var" diyerek kalma sinyali vermişti. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki golcünün bonservisini alma konusunda temaslarını hızlandırdı. Cimbom, 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız için PSG'ye 10 milyon euro önerecek. Mauro İcardi'ye de bonuslarla 6 milyon euro'luk bir teklif sunulması kararı çıktı.

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