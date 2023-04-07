İsyan büyüyor!

Galatasaray'ın oynadığı son 4 kritik maça hakem kararları damga vurdu. Kasımpaşa maçında Donk, Konya maçında Ahmet Oğuz ve Adana Demir karşısında ise Emre Akbaba'ya kırmızı kart çıkmaması büyük tepki çekti. Başakşehir karşısında da Galatasaray'ın 2 golü geçersiz sayılırken özellikle Ömer ve Lima'nın ceza sahasında topu elle kesmesine karşın devam edilmesi isyanı daha da büyüttü. KUPA maçı sonrası Galatasaray Kulübü "Lale Orta istifa" etiketiyle paylaşımlarda bulundu. Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca teknik heyet, oyuncular ve eşleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla MHK'ya tepkilerini ortaya koydu.