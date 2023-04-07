GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Icardi bu sezon Cimbom'da 17 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol attı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Icardi bu sezon Cimbom'da 17 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol attı.
Ayrıca 7 de asist kaydetti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Sarı kırmızılıların başarılı forveti geleceği açıklamalarda bulundu.
Aslan'ın yıldızı Mauro Icardi, Arjantin basınına konuştu.
PSG ile 1 yıl daha kontratı olan ve gelecek sezon kariyeri merakla beklenen yıldız oyuncu, "İstanbul'da çok mutluyum"
"G.Saray'da kalmak istediğimi kulübün yöneticilerine de ilettim" dedi ve şunları söyledi:
"Paris'te dünyanın en iyileri ile beraberdim ama G.Saray'daki kıvılcımı görmedim."
"İstanbul'daki sevgi inanılmaz."
'İSTEMEM YETMİYOR'
"Paris'te, Milano'da yaşadım ama bana gösterilen ilginin ölçüsü hiç bu kadar fazla olmamıştı."
"G.Saray'da kalarak yola devam etmeyi çok istiyorum"
"Ama bu sadece benim istememle olan bir durum değil."
PSG, 1 yıl daha kontratı olan oyuncu ile yollarını ayırmak isterken İngiliz basınına göre Newcastle teklife hazırlanıyor.
Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.