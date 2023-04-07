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GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini dile getirdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 15:15
GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

Icardi bu sezon Cimbom'da 17 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

Ayrıca 7 de asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

Sabah'ta yer alan habere göre, Sarı kırmızılıların başarılı forveti geleceği açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

Aslan'ın yıldızı Mauro Icardi, Arjantin basınına konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

PSG ile 1 yıl daha kontratı olan ve gelecek sezon kariyeri merakla beklenen yıldız oyuncu, "İstanbul'da çok mutluyum"

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

"G.Saray'da kalmak istediğimi kulübün yöneticilerine de ilettim" dedi ve şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

"Paris'te dünyanın en iyileri ile beraberdim ama G.Saray'daki kıvılcımı görmedim."

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

"İstanbul'daki sevgi inanılmaz."

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

'İSTEMEM YETMİYOR'

"Paris'te, Milano'da yaşadım ama bana gösterilen ilginin ölçüsü hiç bu kadar fazla olmamıştı."

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

"G.Saray'da kalarak yola devam etmeyi çok istiyorum"

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

"Ama bu sadece benim istememle olan bir durum değil."

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

PSG, 1 yıl daha kontratı olan oyuncu ile yollarını ayırmak isterken İngiliz basınına göre Newcastle teklife hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."

Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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