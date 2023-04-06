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Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak organizasyondan elendi. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 07:35
Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - TFF'Yİ UYARIYORUM

Erden Timur, elindeki bilgileri sezon sonunu beklemeden açıklamalıdır. Çünkü Galatasaray'a operasyon yapma konusunda MHK ve hakemleri gemi azıya almış durumdalar.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Göz göre göre aleni operasyon yapıyorlar. Özellikle MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşa çıkıp Galatasaray'a verilmeyen kırmızı kartlardan söz ediyor ama yönettiği hakemler aba altından bildiklerini ya da aldıkları talimatları operasyon şeklinde uygulamaya devam ediyorlar.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Galatasaray-Başakşehir maçını keyifle izlerken güzel futbola Kadir Sağlam ve VAR'daki Özgür Yankaya resmen hançer sapladılar. Kerem'in attığı gol ofsayttı, Mertens ise attığı golde elini kullandı.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Ama Ömer Ali'nin topa elle müdahale etmesi, Lima'nın Icardi ile yükseldiği pozisyonda topa koluyla vurması tartışmasız penaltıydı.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Bu iki penaltıyı ne hakem Sağlam verdi ne de VAR'daki Yankaya incelemesine oralı olmadı. Sağlam ile Yankaya üç maymunu oynadılar.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Aleksic'in attığı ikinci gol öncesi Kaan Ayhan'ın yerinde başka bir oyuncu olsaydı Serdar Gürler'in kafasına uzanan vuruşunda darbeyi almış gibi yapar, kendini yere atardı. Ahlaklı davranmak demek ki prim yapmıyor.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Kadir Sağlam ve Özgür Yankaya Galatasaray'ı saf dışı bırakmak için her türlü operasyonu yaptı.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Sayın Lale Orta, yine öbür yüzünü gösterip penaltıları vermedikleri için Kadir Sağlam ve Özgür Yankaya'yı kutlamalı, sonra da ekranlara çıkıp pozisyonlar için 'penaltıydı' demeli.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

TFF Başkanı'nı uyarıyorum, Lale Orta'nın yönettiği hakemlerle ligin tamamlanması zor gibi görünüyor. Çünkü hakemler kararlarıyla tribünleri tahrik ediyor.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Eğer müdahale etmezseniz yaşanacak olaylardan siz sorumlusunuz.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - FANTASTİK GERİLİM

İki kanka hoca, yarı finali çok istediklerini sahaya sürdükleri onbirlerle göstermişti. Heyecanlı ve güzel bir maçtı ama Belözoğlu'nun atılma anı, birkaç hakem kararı gibi nedenlerle izleyenlerin pek çoğunun ruh halini bozmuş da olabilir.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Ligdeki 7-0'lık Galatasaray galibiyeti Başakşehirliler için ayrı bir motivasyondu şüphesiz. İlk yarıda üç golden fazlasını da izleyebilirdik.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Başakşehir, ligdeki farklı hezimete karşın çok iyi bir takım olduğunu ispatlayarak maçın genelini önde götürdü. Galatasaray savunması Nelsson'un yokluğunda çok basit goller yiyerek gerilim filminde başrolün sahibiydi.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Skor Başakşehir lehine 3-2 iken Abdülkerim'in sakatlığıyla Boey stopere Rashica sağ beke geçince film "fantastik-bilim kurgu-gerilim" gibi hibrit bir türe dönüştü. Kalan dakikalarda direk, karambol, ıslıklar, tuhaf düdüklerle bezeli bir hengame izledik.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Galatasaray, Adana Demirspor kadar güçlü bir takımla oynadı. Ama bu kez sahadan galip ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar eski formunu aratıyor ama sahadaki mücadeleye de kötü diyemem.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Oyuncu değişiklerinin zamanlamaları ve içerikleri daha doğru olsa sonuç farklı olabilirdi. Galatasaray artık üç kupalı değil iki kupalı bir sezon hayaliyle yola devam edecek.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Hiç sevmem ama yazıda hakeme her zamankinden geniş bir yer ayıracağım. Tüm tartışmalı pozisyonları bir kenara bırakalım, bir tanesi bana hiç tartışmalı gelmedi.

Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Skor 2-2 iken Lima'nın net bir şekilde elle oynaması penaltıydı. Kadir Sağlam'ın, zaten süzmesi gereken bir pozisyonu VAR'da izlemesi halinde yanlışından dönme ihtimali çok yüksekti fakat ya Yankaya, Sağlam'a izletmeyi başaramadı ya da çok vahim bir yorum hatasına imza attı.

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