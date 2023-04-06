Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sonunda 19 kez ile en az gol yiyen takım konumundaki sarı-kırmızılılar, rakiplerine hiçbir maçta 3 gol şansı vermedi. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede sadece 2 gol gören Galatasaray, bu kulvarda da 1'den fazla gol yemedi.