Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk hasreti 4 sezona yükseldi.
Bu kulvarda son olarak 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 3 sezonda çeyrek finalden öteye geçemedi.
Bu sezon da organizasyona çeyrek finalde veda eden Galatasaray'ın önünde tek hedef olarak Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sonunda 19 kez ile en az gol yiyen takım konumundaki sarı-kırmızılılar, rakiplerine hiçbir maçta 3 gol şansı vermedi. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede sadece 2 gol gören Galatasaray, bu kulvarda da 1'den fazla gol yemedi.
Medipol Başakşehir ile yapılan çeyrek final maçını 3-2 kaybeden Galatasaray, kalesinde ilk kez 3 gol birden yedi.
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı.
Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesine kadar bu sezon 15 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırdı.
Başakşehir karşılaşmasında takımının 2. golünü atan 30 yaşındaki golcü futbolcu, toplamdaki gol sayısını 10'a taşıdı.
Mauro Icardi, Medipol Başakşehir ile bu sezon yapılan 2 maçta da birer kez fileleri havalandırmış oldu.
Galatasaray taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens'in VAR incelemesi sonrasında iptal edilen golünden sonra MHK Başkanı'nı istifaya çağırdı.
Öte yandan takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den de hakeme tepki geldi. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadelerini kullandı.