Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupaya veda etti. Mücadelede hakem kararları tartışılırken sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 08:31
Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk hasreti 4 sezona yükseldi.

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Bu kulvarda son olarak 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 3 sezonda çeyrek finalden öteye geçemedi.

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Bu sezon da organizasyona çeyrek finalde veda eden Galatasaray'ın önünde tek hedef olarak Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu kaldı.

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sonunda 19 kez ile en az gol yiyen takım konumundaki sarı-kırmızılılar, rakiplerine hiçbir maçta 3 gol şansı vermedi. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede sadece 2 gol gören Galatasaray, bu kulvarda da 1'den fazla gol yemedi.

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Medipol Başakşehir ile yapılan çeyrek final maçını 3-2 kaybeden Galatasaray, kalesinde ilk kez 3 gol birden yedi.

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı.

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesine kadar bu sezon 15 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırdı.

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Başakşehir karşılaşmasında takımının 2. golünü atan 30 yaşındaki golcü futbolcu, toplamdaki gol sayısını 10'a taşıdı.

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Mauro Icardi, Medipol Başakşehir ile bu sezon yapılan 2 maçta da birer kez fileleri havalandırmış oldu.

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Galatasaray taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens'in VAR incelemesi sonrasında iptal edilen golünden sonra MHK Başkanı'nı istifaya çağırdı.

Mauro Icardi'den Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım!

Öte yandan takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den de hakeme tepki geldi. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadelerini kullandı.

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