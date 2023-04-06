GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için karar verildi! Önerilen rakam...

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda gündem, takımda kiralık forma giyen Milot Rashica'nın durumu...
Galatasaray, yaz transfer döneminde Norwich City'den kiralanan Kosovalı oyuncu Milot Rashica konusunda kararını verdi.
Sergilediği performansla teknik heyetin gözüne giren Rashica için yönetim bonservisi konusunda harekete geçme kararı aldı.
Norwich City'ten 1 sezon için kiralanan 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınması için görüşmeler başladı.
Yönetimin, ilk etapta 5 milyon euro önerdiği belirtildi.
Genç futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 22 karşılaşmada 4 gol atarken 4 de asist yaptı.
MILOT RASHICA KİMDİR?
28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.
Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi. Sezon başında İngiliz ekibi Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.
Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
26 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...