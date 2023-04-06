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GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için karar verildi! Önerilen rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, başarılı bir performans sergileyen Kosovalı yıldızı Milot Rashica'nın bonservisini almak için harekete geçti. İşte Aslan'ın önerdiği rakam... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 10:34
GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için karar verildi! Önerilen rakam...

Sergilediği performansla teknik heyetin gözüne giren Rashica için yönetim bonservisi konusunda harekete geçme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için karar verildi! Önerilen rakam...

Norwich City'ten 1 sezon için kiralanan 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınması için görüşmeler başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için karar verildi! Önerilen rakam...

Yönetimin, ilk etapta 5 milyon euro önerdiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için karar verildi! Önerilen rakam...

Genç futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 22 karşılaşmada 4 gol atarken 4 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için karar verildi! Önerilen rakam...

MILOT RASHICA KİMDİR?

28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için karar verildi! Önerilen rakam...

Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi. Sezon başında İngiliz ekibi Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için karar verildi! Önerilen rakam...

Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için karar verildi! Önerilen rakam...

26 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...

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