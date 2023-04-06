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Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakibi Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak turnuvadan elendi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı sözler sarf etti. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 07:58
Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

BÜLENT TİMURLENK - O DA GÜZEL HİKAYE KARDEŞ!

Ligde 7 golü topa yüzde 35 sahip olup geçiş hücumlarıyla atmışsın Başakşehir'e… Evinde telafisi olmayan maçta rollerin değişeceğini biliyorsun.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

Rakibin hızlı adamlarıyla bitiremediği hücumları kendi atağına çevirecek.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

Konya'da Nelsson yokken kaybetmişsin, hafta sonunda maçın yok, yoğun maç trafiğinden gelmiyorsun ama defansının liderini yedek bırakıyorsun.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

Oyun aleyhine döndüğünde kenardan panik değişiklikler yapıyor ve "Yedekler oynamadı mı üzülüyorum" diye maç öncesi yine yufka yüreğini ortaya koyuyorsun.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

Sen Galatasaray'ın başında rakiplerini üzmek için varsın. Bütün bunları yapmayınca, VAR odası da "şov" yapınca üzülüyorsun.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

Galatasaray'da Zaniolo sağ kanatta başlayınca Boey, Rashica'nın alıştırdığı savunma yardımını alamadı, Mertens de hazır olmadığında Icardi ve Zaniolo da geri gelmeyince Buruk'un takımı ligde maçın kaybeden aktörünün hatalarına düştü.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

Kaan Ayhan'ın golü var ama savunmada oyunu okuması eksik ve 3 golde de kademesini kaybetti.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

Kerem'in çalıştığı, Icardi'nin biraz olsun toparladığı ama Okan Buruk'un geç ve Barış Alper Yılmaz gibi anlamsız değişiklikler yaptığı maçta Başakşehir kendini kupa yarı finalinde buldu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

Okan Buruk'un hataları buraya kadar... İki pozisyonda net penaltı varken hakemi çağırmayan, Başakşehir'in ikinci golü başlangıcında tartışmalı faulü izletmeyen VAR odası, bu maçı kaldıramayacağı belli olan Kadir Sağlam ile birlikte battı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

Tabelaya direkt etki edebilecek 3 büyük hatanın olduğu 90 dakikada Emre Belözoğlu'nun oyundan basit bir taç tartışması yüzünden atılması…

Bülent Timurlenk Galatasaray-Başakşehir maçını yorumladı!

"Bak o da güzel hikaye kardeş ama erken anlatılırsa tadı kaçar" demişti Ramiz Dayı… İşte bu da anlatılmışı…

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