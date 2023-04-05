Özbek’ten ‘5. yıldız’ iddiası

Galatasaray, Süper Lig'de zirvede tek başına kaldı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı 4-2'lik yenilgi sarı-kırmızılı camiada, "şampiyonluğa az kaldı" diye yorumlanmaya başladı. Derbiyi kongre üyeleri ve Galatasaraylı iş adamlarıyla izleyen Başkan Dursun Özbek bombayı patlattı. Oldukça keyifli görünen Özbek yakın dostlarına, "Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" dedi. Her şey planladığımız gibi giderse, birkaç yıla Türkiye'de rakipsiz oluruz" diye de ekledi.