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Galatasaray'a transferde Dembele şoku!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu Lyon'un yıldız futbolcusu Moussa Dembele'den kötü haber geldi. Fransız golcünün yeni adresi netlik kazandı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 12:56
Galatasaray'a transferde Dembele şoku!

Sarı-kırmızılıların gözdesi konumundaki yıldız isimden kötü haber geldi.

Galatasaray'a transferde Dembele şoku!

YENİ ROTASI İNGİLTERE!
Golcü futbolcu transferdeki tercihini İngiltere'den yana kullandı.

Galatasaray'a transferde Dembele şoku!

Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre Moussa Dembele, Aston Villa ile söz kesti.

Galatasaray'a transferde Dembele şoku!

4 YILLIK SÖZLEŞME
Transferde son dakika pürüzü yaşanmaması durumunda Moussa Dembele, Aston Villa ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'a transferde Dembele şoku!

Bu sezon Lyon formasıyla Ligue 1'de 22 maça çıkan yıldız futbolcu 3 gollük katkı verdi.

Galatasaray'a transferde Dembele şoku!

Fransız ekibi, başarılı golcüyü Celtic'ten 22 milyon euroya transfer etmişti.

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