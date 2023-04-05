Galatasaray'a transferde Dembele şoku!

Galatasaray'ın bir süredir temaslarda bulunduğu Moussa Dembele'de düğüm çözüldü.
Galatasaray'ın bir süredir temaslarda bulunduğu Moussa Dembele'de düğüm çözüldü.
Lyon'a vedası kesinleşen Fransız golcünün yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu.
Galatasaray'ın hayallerini süsleyen Moussa Dembele transfer kararını verdi.
Sarı-kırmızılıların gözdesi konumundaki yıldız isimden kötü haber geldi.
YENİ ROTASI İNGİLTERE!
Golcü futbolcu transferdeki tercihini İngiltere'den yana kullandı.
Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre Moussa Dembele, Aston Villa ile söz kesti.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Transferde son dakika pürüzü yaşanmaması durumunda Moussa Dembele, Aston Villa ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bu sezon Lyon formasıyla Ligue 1'de 22 maça çıkan yıldız futbolcu 3 gollük katkı verdi.
Fransız ekibi, başarılı golcüyü Celtic'ten 22 milyon euroya transfer etmişti.
Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.