Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu mücadele öncesi oyuncularına dikkat çeken bir uyarı yaptı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 09:28
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan takıma uyarı geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

Ligdeki liderliğinin yanında, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek isteyen ve sezonun tüm kupalarına talip olan Buruk, Başakşehir konusunda öğrencilerinin dikkatini çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

Milliyet'te yer alan habere göre kupada bugün karşılaşacakları rakibi konusunda dün takımla bir toplantı yapan Okan hoca, şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

Ligde 7-0 yendiğimiz rakibimizle oynayacağız. Bu maçı onlar 7-0'ın intikamı olarak görecekler. Karşımızda son derece hırslı olacaklar.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

Bu nedenle öğrencilerinden dikkatli ve tam motive bir karşılaşma çıkarmalarını isteyen sarı-kırmızılıların teknik patronu, kendi sahalarında olmasının da büyük avantaj olduğunu hatırlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

ROTASYON YAPMAYACAK

Başarılı teknik adamın, tek maçlı eleme müsabakası olmasından dolayı rotasyona gitmeyi düşünmediği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

Buruk'un ideal kadroyla sahaya çıkacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

Genç hocanın sadece sol bekte Sam Adekugbe'nin yerine Leo Dubois ile maça başlamasının beklendiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

KAZANIRSA EKSTRA İZİN

Fikstür nedeniyle bu haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Galatasaray'da, kupa maçından sonra takıma izin verilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

25 Mart'tan bu yana izin yapamayan sarı-kırmızılılar, turu geçmeleri halinde 2 gün izin yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

Turun kaybedilmesi durumunda ise Okan Buruk'un sadece bir gün izin vereceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

Öte yandan dün son antrenmanını gerçekleştiren Cimbom, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Takımda eksik bulunmuyor.

DİĞER
ZTK Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Gamze Özçelik'ten "En mutlu günlerim hep seninle" paylaşımı! Deniz Akkaya'nın yere göğe sığdıramadığı Gamze Özçelik kaldığı yerden devam
G.Saray'dan yeni sezon hamlesi!
Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!
Cimbom'da hedef 2 kupa!
Mescid-i Aksa ile ilgili ayet ve hadisler!
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? 09:18
Flaş yorum! "Profesyonel tespitler gerektiriyor" Flaş yorum! "Profesyonel tespitler gerektiriyor" 08:46
Penaltı kararı doğru mu? Lale orta yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Lale orta yorumladı 01:16
Orhan Ak istifa etti! Orhan Ak istifa etti! 01:16
Trabzonspor kupaya veda etti! Trabzonspor kupaya veda etti! 01:16
A.Gücü Trabzonspor maçında saha karıştı! A.Gücü Trabzonspor maçında saha karıştı! 01:16
Daha Eski
Abdülkadir Ömür korkuttu! Abdülkadir Ömür korkuttu! 01:15
F.Bahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! 01:15
Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor 01:15
İngilizler açıkladı: G.Saray'a Keita fırsatı! İngilizler açıkladı: G.Saray'a Keita fırsatı! 01:15
F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti 01:15
Talisca'dan sürpriz karar! G.Saray ve Beşiktaş... Talisca'dan sürpriz karar! G.Saray ve Beşiktaş... 01:15