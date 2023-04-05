GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma Başakşehir uyarısı! "7-0'ın intikamı..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan takıma uyarı geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan takıma uyarı geldi.
Ligdeki liderliğinin yanında, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek isteyen ve sezonun tüm kupalarına talip olan Buruk, Başakşehir konusunda öğrencilerinin dikkatini çekti.
Milliyet'te yer alan habere göre kupada bugün karşılaşacakları rakibi konusunda dün takımla bir toplantı yapan Okan hoca, şunları söyledi:
Ligde 7-0 yendiğimiz rakibimizle oynayacağız. Bu maçı onlar 7-0'ın intikamı olarak görecekler. Karşımızda son derece hırslı olacaklar.
Bu nedenle öğrencilerinden dikkatli ve tam motive bir karşılaşma çıkarmalarını isteyen sarı-kırmızılıların teknik patronu, kendi sahalarında olmasının da büyük avantaj olduğunu hatırlattı.
ROTASYON YAPMAYACAK
Başarılı teknik adamın, tek maçlı eleme müsabakası olmasından dolayı rotasyona gitmeyi düşünmediği bildirildi.
Buruk'un ideal kadroyla sahaya çıkacağı belirtildi.
Genç hocanın sadece sol bekte Sam Adekugbe'nin yerine Leo Dubois ile maça başlamasının beklendiği öğrenildi.
KAZANIRSA EKSTRA İZİN
Fikstür nedeniyle bu haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Galatasaray'da, kupa maçından sonra takıma izin verilecek.
25 Mart'tan bu yana izin yapamayan sarı-kırmızılılar, turu geçmeleri halinde 2 gün izin yapacak.
Turun kaybedilmesi durumunda ise Okan Buruk'un sadece bir gün izin vereceği belirtildi.
Öte yandan dün son antrenmanını gerçekleştiren Cimbom, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Takımda eksik bulunmuyor.