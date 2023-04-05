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GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, devre arasında yaptığı Nicolo Zaniolo transferiyle oldukça ses getirmişti. Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine hızlı bir başlangıç yapan İtalyan yıldız, Roma'lı taraftarları çileden çıkardı. İşte sebebi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 10:15 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 10:15
GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Sezon başında birçok yıldızı takıma kazandıran yönetim, ara transfer döneminde de hız kesmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin avro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda ikinci baharını yaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapan İtalyan yıldız, Süper Lig'de süre aldığı 3 maçta 2 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

23 yaşındaki futbolcu özellikle Kasımpaşa maçında attığı golle takımına 3 puan kazandıran isim olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Sezon sonu için adı sık sık Milan ve Juventus ile anılan Nicolo Zaniolo, İtalya'da gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Instagram hesabında 2 milyon takipçiye ulaşan yıldız futobolcu, hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

ROMA DÖNEMİNDEKİ FOTOĞRAFINI EKLEMEDİ

Paylaşımına 'Çok özelsiniz' notunu düşen Zaniolo'nun görselinde sadece Galatasaray ve İtalya Milli Takımı'ndaki fotoğraflarının olması Roma'lı taraftarları çileden çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Zaniolo'nun paylaşımına Roma formalı fotoğrafını eklemediği için İtalyan ekibinin taraftarlarının tepki gösterdiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

İşte o haber...

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