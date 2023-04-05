GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da gündem Zaniolo! Roma'lı taraftarları çileden çıkardı

Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak dünya çapında ses getirdi.
Cimbom; Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira takviyeleriyle gündem oldu.
Sezon başında birçok yıldızı takıma kazandıran yönetim, ara transfer döneminde de hız kesmedi.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.
Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin avro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda ikinci baharını yaşıyor.
Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapan İtalyan yıldız, Süper Lig'de süre aldığı 3 maçta 2 gol attı.
23 yaşındaki futbolcu özellikle Kasımpaşa maçında attığı golle takımına 3 puan kazandıran isim olmuştu.
Sezon sonu için adı sık sık Milan ve Juventus ile anılan Nicolo Zaniolo, İtalya'da gündem oldu.
Instagram hesabında 2 milyon takipçiye ulaşan yıldız futobolcu, hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.
ROMA DÖNEMİNDEKİ FOTOĞRAFINI EKLEMEDİ
Paylaşımına 'Çok özelsiniz' notunu düşen Zaniolo'nun görselinde sadece Galatasaray ve İtalya Milli Takımı'ndaki fotoğraflarının olması Roma'lı taraftarları çileden çıkardı.
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Zaniolo'nun paylaşımına Roma formalı fotoğrafını eklemediği için İtalyan ekibinin taraftarlarının tepki gösterdiği belirtildi.
İşte o haber...