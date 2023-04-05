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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da yüzler gülüyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, Fenerbahçelileri kızdıracak ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 10:55
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir kadroya giriş yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Bekleneni veremeyen Domenec Torrent ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Okan Buruk'u takımın başına getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Cimbom, Buruk yönetiminde sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Galatasaray, Süper Lig'de zirvede tek başına kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı 4-2'lik yenilgi sarı-kırmızılı camiada, "şampiyonluğa az kaldı" diye yorumlanmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Derbiyi kongre üyeleri ve Galatasaraylı iş adamlarıyla izleyen Başkan Dursun Özbek bombayı patlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

"FENERBAHÇE 4. YILDIZI TAKMADAN BİZ 5. YILDIZI TAKARIZ"

Sabah'ın haberine göre; oldukça keyifli görünen Özbek yakın dostlarına, "Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Her şey planladığımız gibi giderse, birkaç yıla Türkiye'de rakipsiz oluruz" diye de ekledi.

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