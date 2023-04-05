GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir kadroya giriş yaptı.
Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir kadroya giriş yaptı.
Bekleneni veremeyen Domenec Torrent ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Okan Buruk'u takımın başına getirdi.
Cimbom, Buruk yönetiminde sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı.
Sarı-kırmızılılar, ilk haftalarda kazandığı maçlarda bile oynanan etkisiz futbol nedeniyle eleştirildi.
Galatasaray'da Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesi yükseliş başladı.
Turnuva öncesi çıktığı kritik Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası sonrası adeta şaha kalktı.
Liderliği Fenerbahçe'den devralan Galatasaray, ligde üst üste 14 maç kazanarak rekor kırdı.
Konyaspor mağlubiyetiyle serisi biten sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarını kazanarak liderliğini perçinledi.
Aslan, maç eksiği bulunan en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark attı.
Galatasaray, Süper Lig'de zirvede tek başına kaldı.
Ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı 4-2'lik yenilgi sarı-kırmızılı camiada, "şampiyonluğa az kaldı" diye yorumlanmaya başladı.
Derbiyi kongre üyeleri ve Galatasaraylı iş adamlarıyla izleyen Başkan Dursun Özbek bombayı patlattı.
"FENERBAHÇE 4. YILDIZI TAKMADAN BİZ 5. YILDIZI TAKARIZ"
Sabah'ın haberine göre; oldukça keyifli görünen Özbek yakın dostlarına, "Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" dedi.
Her şey planladığımız gibi giderse, birkaç yıla Türkiye'de rakipsiz oluruz" diye de ekledi.