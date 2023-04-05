Haberler Galatasaray GALATASARAY BAŞAKŞEHİR ZTK MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR ZTK MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligde lider olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finali hedefliyor. Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek finale yürümeyi amaçlıyor. A Spor ekranlarında canlı yayınlanan maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 12:50 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 13:00
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR ZTK MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray - Başakşehir MAÇI CANLI İZLE

A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo.

KUPADA 2. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.
Galatasaray ile Başakşehir son olarak Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 ve son 16 turunda da Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Başakşehir ise kupada 5. turda Göztepe'yi 3-1 ve son 16 turunda da Fatih Karagümrük'ü penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıktı.

OKAN BURUK İLE EMRE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde bugüne kadar bir kez rakip oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçtan Buruk galip ayrıldı.

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir ile rekabetteki en farklı skoru 7-0'lık skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Başakşehir arasında hepsi Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 5, turuncu-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 4 kez gol sevinci yaşadı.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
"Ey estetik sen nelere kadirsin" Şarkıcı Hatice'nin son hali sosyal medyanın dilinde! Yaptırmadığı yeri kalmadı...
Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu... Korkunç ifade ortaya çıktı: "Yakmayı düşündük sonra 6 ay boyunca..."
Ünlü golcü için flaş iddia! "G.Saray da istiyor ama..."
Sözleşmesini uzatmadılar! Cimbom harekete geçti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a transferde Dembele şoku!
Yeni takımını duyurdular! Yarı maaşına gidiyor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Mescid-i Aksa ile ilgili ayet ve hadisler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı G.Saray-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı 12:24
Yeni takımını duyurdular! Yarı maaşına gidiyor Yeni takımını duyurdular! Yarı maaşına gidiyor 12:21
G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? 12:18
Paylaşılamıyor! Napoli'den yeni hamle Paylaşılamıyor! Napoli'den yeni hamle 12:16
RB Leipzig - Dortmund maçı saat kaçta? RB Leipzig - Dortmund maçı saat kaçta? 12:08
Nürnberg - Stuttgart maçı saat kaçta? Nürnberg - Stuttgart maçı saat kaçta? 12:02
Daha Eski
THY EuroLeague'de kritik Türk derbisi! THY EuroLeague'de kritik Türk derbisi! 11:55
Altay'da Paixao dalya peşinde Altay'da Paixao dalya peşinde 11:48
Transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi Transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi 11:39
Cremonese - Fiorentina maçı saat kaçta? Cremonese - Fiorentina maçı saat kaçta? 11:32
Feyenoord-Roma eşleşmesi için flaş seyirci kararı! Feyenoord-Roma eşleşmesi için flaş seyirci kararı! 11:19
Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? 11:18