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Okan Buruk faktörü

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında tecrübesini konuşturuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
Okan Buruk faktörü

Gomis'i oyuna alarak Antalya ve Ümraniye deplasmanlarında kazanan Buruk, Leo Dubois'i sol beke çekerek Konya karşısında, Barış hamlesiyle Sivas'ta güldü. Trabzon derbisinde oyuna soktuğu Yunus penaltı kazandırdı. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna giren Zaniolo da tek golü kaydetti. Adana maçında da ikinci yarı oyuna giren Midtsjö ve Zaniolo skor üretti.

14 PUAN KAZANDIRDI

Süper Lig'in zirvesinde tek kalan Galatasaray tam 14 puanı hocası Okan Buruk'un kulübeden yaptığı dokunuşlara borçlu... Bu sezon yedek kulübesinden gelen oyuncular 14 gollük (4'ü asist) katkı yaptı. Maç sonuçları dikkate alındığında oyuna sonradan giren oyuncular 5 maçta 15 puan kazandırdı.

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