Herkes gol atıyor

Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken sarı-kırmızılı takımın başarısı takım oyununda gizli... Hücumda ve savunmada bir bütün olarak hareket eden Cimbom'da gol bayrağı elden ele dolaşıyor. Sarı-kırmızılı takımda 18 farklı oyuncu gol sevinci yaşanırken Adana Demirspor maçında gol perdesini açan Fredrik Midtsjö ile bu sayı 19'a yükseldi. İcardi, Gomis, Kerem, Mertens, Rashica, Barış Alper, Mata, Sergio Oliveira, Zaniolo, Yunus Akgün, Abdülkerim, Dubois ve Emre Taşdemir'in ardından Midtsjö de ligde ağları havalandıran isimler arasına katıldı.