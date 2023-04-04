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Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Kalan 9 maçtan...

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Ardından ise en yakın rakibi Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup olması sarı kırmızılılara şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Cimbom'da bu anlamda şampiyonluk hesaplamaları başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Kalan 9 maçtan...

İki takım arasındaki puan farkı 9 olarak tescillendi.

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Kalan 9 maçtan...

Ligin 28. Haftasını BAY geçecek olan Cimbom, önemli bir avantajı cebine koymuş oldu.

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Kalan 9 maçtan...

Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk coşkusu artarken 9 maç kala olasılık hesapları yapılmaya başladı.

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Kalan 9 maçtan...

GARANTİYE ALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın hedefi Süper Lig'de oynayacağı 9 maçta en yüksek puanı toplamak.

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Kalan 9 maçtan...

Galatasaray kalan 9 maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik (biri Fenerbahçe'ye karşı) aldığı takdirde rakiplerinin maçlarına bakmaksızın matematiksel olarak şampiyonluğa ulaşıyor.

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Kalan 9 maçtan...

Ayrıca son 9 maçın 6'sını kazanıp, 1 beraberlik alırsa da kupanın sahibi oluyor.

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Kalan 9 maçtan...

Ancak sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın alacağı seri galibiyetlerle şampiyonluğu garantilemek ve mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Kalan 9 maçtan...

YENİ RAKİP KAYSERİ

Ligdeki 26 maç sonunda Galatasaray'ın 63, Fenerbahçe'nin ise 54 puanı bulunuyor.

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Kalan 9 maçtan...

Sarı-kırmızılı ekip bu haftayı BAY geçecek ve gelecek hafta Kayseri'yi konuk edecek.

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