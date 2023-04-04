Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Kalan 9 maçtan...

Süper Lig'de şampiyonluk için zaman Galatasaray'ın lehine işliyor.
Süper Lig'de şampiyonluk için zaman Galatasaray'ın lehine işliyor.
Adana Demirspor'u mağlup ederek moral bulan ve Konya yenilgisinin yaralarını saran sarı-kırmızılı ekipte gözler derbideydi.
Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'a yenilmekten kurtulamazken bu durum Galatasaraylıları da oldukça memnun etti.
İki takım arasındaki puan farkı 9 olarak tescillendi.
Ligin 28. Haftasını BAY geçecek olan Cimbom, önemli bir avantajı cebine koymuş oldu.
Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk coşkusu artarken 9 maç kala olasılık hesapları yapılmaya başladı.
GARANTİYE ALMAK İSTİYOR
Galatasaray'ın hedefi Süper Lig'de oynayacağı 9 maçta en yüksek puanı toplamak.
Galatasaray kalan 9 maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik (biri Fenerbahçe'ye karşı) aldığı takdirde rakiplerinin maçlarına bakmaksızın matematiksel olarak şampiyonluğa ulaşıyor.
Ayrıca son 9 maçın 6'sını kazanıp, 1 beraberlik alırsa da kupanın sahibi oluyor.
Ancak sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın alacağı seri galibiyetlerle şampiyonluğu garantilemek ve mutlu sona ulaşmak istiyor.
YENİ RAKİP KAYSERİ
Ligdeki 26 maç sonunda Galatasaray'ın 63, Fenerbahçe'nin ise 54 puanı bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip bu haftayı BAY geçecek ve gelecek hafta Kayseri'yi konuk edecek.