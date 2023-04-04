GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, sezonu Domenec Torrent yönetiminde 13. sırada bitirmişti.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, sezonu Domenec Torrent yönetiminde 13. sırada bitirmişti.
Kötü tarihe geçen sezonun ardından kısa sürede toparlanan Aslan, Dursun Özbek yönetimi ve Okan Buruk ile sezona başladı.
Ligde inişli çıkışlı bir başlangıçtan sonra 14 maçlık tarihi bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 63 puanla zirvede yer alıyor.
Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u evinde 2-0 mağlup eden Okan Buruk ve öğrencileri, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Aynı hafta oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin sahadan yenilgiyle ayrılması, puan farkının da açılmasını sağladı.
Şimdiden gelecek sezonu düşünen Galatasaray'da flaş bir ayrılık da yaşanabilir.
Takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
2020 yazında bedelsiz transfer olduğu Galatasaray'da performansıyla yükselişe geçen ve değerine değer katan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Bu sezon sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşayarak önümüzdeki yaz Avrupa'ya gitmek isteyen milli oyuncunun yeni adresi belli oldu.
NAPOLI KEREM'İ İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; Kerem Aktürkoğlu için Napoli, Galatasaray'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Victor Osimhen'in satışından büyük gelir elde etmeye hazırlanan İtalyan devi, genç oyuncu için kesenin ağzını açtı.
20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Napoli'nin Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
Eğer milli yıldızın transferi bu rakamla gerçekleşirse 16 milyon Euro'luk Badou Ndiaye satışını geride bırakarak Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olacak.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkarken bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 1874 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 8 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.
Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.