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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devi, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için dudak uçuklatan bir rakamı gözden çıkardı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 09:02
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, sezonu Domenec Torrent yönetiminde 13. sırada bitirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Kötü tarihe geçen sezonun ardından kısa sürede toparlanan Aslan, Dursun Özbek yönetimi ve Okan Buruk ile sezona başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Ligde inişli çıkışlı bir başlangıçtan sonra 14 maçlık tarihi bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 63 puanla zirvede yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u evinde 2-0 mağlup eden Okan Buruk ve öğrencileri, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Aynı hafta oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin sahadan yenilgiyle ayrılması, puan farkının da açılmasını sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Şimdiden gelecek sezonu düşünen Galatasaray'da flaş bir ayrılık da yaşanabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

2020 yazında bedelsiz transfer olduğu Galatasaray'da performansıyla yükselişe geçen ve değerine değer katan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Bu sezon sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşayarak önümüzdeki yaz Avrupa'ya gitmek isteyen milli oyuncunun yeni adresi belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

NAPOLI KEREM'İ İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; Kerem Aktürkoğlu için Napoli, Galatasaray'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Victor Osimhen'in satışından büyük gelir elde etmeye hazırlanan İtalyan devi, genç oyuncu için kesenin ağzını açtı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Napoli'nin Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Eğer milli yıldızın transferi bu rakamla gerçekleşirse 16 milyon Euro'luk Badou Ndiaye satışını geride bırakarak Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkarken bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Toplam 1874 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 8 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

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