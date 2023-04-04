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Galatasaray Başakşehir ZTK maçı canlı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Başakşehir ile Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 15:50
Galatasaray Başakşehir ZTK maçı canlı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? | Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray - Başakşehir MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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