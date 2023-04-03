Yasak mı var?

Galatasaray, Adana Demirspor'u mağlup etti ama karşılaşma sonrası gündemde galibiyetin yanı sıra Emre Akbaba'ya çıkmayan kırmızı kart vardı. Maçın 37. dakikasında Emre, arkadan Mertens'in ayağına basarken hakem Ali Şansalan bu harekete sarı vermekle yetindi. VAR'da yer alan Bahattin Şimşek'ten de herhangi bir inceleme çağrısı gelmedi. Bu durum sarıkırmızılıları çileden çıkartırken karşılaşma sonrası konuşan Başkan Vekili Erden Timur, "10 hafta bize VAR yasağı vardı. Şimdi de kırmızı kart yasağı var. 3 haftadır üst üste kırmızı kart olan pozisyonlarda VAR devreye girmiyor. Milli maç arasından sonra puan farkını azaltmak için belli ki böyle bir şey yapıldı" dedi. Okan Buruk da "Yine VAR dahil olmadı. Rakibimiz yine 10 kişi kalacaktı. Bununla ilgili herhalde MHK Başkanı Lale Orta bir açıklama yapacaktır" ifadesini kullandı.