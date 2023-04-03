Taraftar işbaşında

Galatasaray, Adana Demirspor 2-0 mağlup ederken bu sezon evinde oynadığı maçlarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi toplam 44 bin 782 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu. Cimbom bu sezon ligin en çok seyirci ortalamasıyla oynayan takımı durumunda...
Galatasaray, Adana Demirspor 2-0 mağlup ederken bu sezon evinde oynadığı maçlarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi toplam 44 bin 782 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu. Cimbom bu sezon ligin en çok seyirci ortalamasıyla oynayan takımı durumunda...