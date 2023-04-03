Haberler Galatasaray Süper Lig'e yine ara verdi

Süper Lig'e yine ara verdi

Galatasaray lige yeniden ara verdi. Milli ara dönüşünde Adana Demirspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftayı bay geçecek. Yaklaşık 2 hafta sonra 14 Nisan'da Kayserispor ile evinde karşılaşacak. Galatasaray bu süre içerisinde 5 Nisan'da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le kozlarını paylaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Süper Lig'e yine ara verdi
Galatasaray lige yeniden ara verdi. Milli ara dönüşünde Adana Demirspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftayı bay geçecek. Yaklaşık 2 hafta sonra 14 Nisan'da Kayserispor ile evinde karşılaşacak. Galatasaray bu süre içerisinde 5 Nisan'da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le kozlarını paylaşacak.
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