Süper Lig'e yine ara verdi

Galatasaray lige yeniden ara verdi. Milli ara dönüşünde Adana Demirspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftayı bay geçecek. Yaklaşık 2 hafta sonra 14 Nisan'da Kayserispor ile evinde karşılaşacak. Galatasaray bu süre içerisinde 5 Nisan'da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le kozlarını paylaşacak.
Galatasaray lige yeniden ara verdi. Milli ara dönüşünde Adana Demirspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftayı bay geçecek. Yaklaşık 2 hafta sonra 14 Nisan'da Kayserispor ile evinde karşılaşacak. Galatasaray bu süre içerisinde 5 Nisan'da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le kozlarını paylaşacak.