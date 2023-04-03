Şampiyonluk yolunda

Galatasaray'da yüzler yeniden gülmeye başladı. Deplasmanda alınan Konyaspor mağlubiyetinin ardından 14 maçlık tarihi serisi sona eren sarı-kırmızılı ekipte, üstüne gelen hakem hatalarının da etkisiyle moraller bozulmuştu. Ancak Aslan bir kez daha küllerinden doğmayı başardı. Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan, Okan Buruk'la takımı sıfırlayan Galatasaray, Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek yeniden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Peki her düştüğünde yerden kalkmasını bilen Aslan'ın başarısının sırrı ne? İşte FOTOMAÇ farkıyla Galatasaray'ı zirveye çıkaran önemli etkenler:

SİSTEM VE OYUN ANLAYIŞI OTURDU

Kötü sonuçlar gelse de Okan Buruk'un tartışılmasına izin verilmedi. Taraftar her durumda hocanın arkasında durdu. Buruk sistemini ve oyun anlayışını takıma iyi empoze etti. Başarının bu sistemle geleceğine herkes inandığı için sorun olmadı. Geçen sezon Avrupa'da başarılı olup ligde hayal kırıklığı yaşandı. Bu sezon sadece lig ve kupa olduğu için konsantrasyon dağılmadı. Rakipler mükemmel şekilde incelendi.

MAÇLAR KAZANILDIKÇA GÜVEN ARTTI

Kötü oynan maçların bile kazanılması önce yönetimin Buruk'a güvenini artırdı. Ardından oyuncuların sisteme olan inançları yükseldi. Hocanın kendine güveni tavan yaptı. Son olarak taraftarın da hocaya ve takıma olan inançları arttı. Camianın kendine güveni yerine geldi. Sürekli maç kazandıkça herkes havaya girdi. Bu da takım, yönetim, camia ve taraftarın inancını artırdı. Baskı yerine pozitif bir hava ortaya çıktı.

YÖNETIM ÜZERİNE DÜŞENI YAPTI

Dursun Özbek yönetimi, hiç düşünmeden teknik direktör Okan Buruk'u takımın başına getirdi ve ne olursa olsun arkasında durdu. Koordineli çalışıldı. Başkanvekili Erden Timur yönetim ve takım arasında köprü vazifesi gördü. Zamanında hatta zamanından önce oyuncu maaşlarının ödenmesi etkili oldu. Planlı ve programlı gidildi. 'Gençleştirme' denilerek kaybedilen geçen sezonun ardından bu sezon transferde garanti oyunculara yatırım yapıldı.