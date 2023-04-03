Nef Stadı’nda seriye bağladı

Galatasaray, üst üste galibiyet serisini kaybetse de taraftarı önünde kazanmaya devam ediyor. Adana Demirspor engelini de maçın son anlarında bulduğu gollerle geçen sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.
Galatasaray,üst üste galibiyet serisini kaybetse de taraftarı önünde kazanmaya devam ediyor. Adana Demirspor engelini de maçın son anlarında bulduğu gollerle geçen sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.