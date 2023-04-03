Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Son dakikalarda maçın kilidini çözen sarı kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Midtsjö ve Zaniolo kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Son dakikalarda maçın kilidini çözen sarı kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Midtsjö ve Zaniolo kaydetti.
Zirvede yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da Arjantinli yıldızın son haftalardaki performans düşüklüğü dikkatleri çekiyor.
Adana Demirspor maçında etkisiz kalan Icardi, 84. dakikada yerini Gomis'e bıraktı.
Oyundan alınan 30 yaşındaki forvet yedek kulübesi yerine direkt soyunma odasına gitti.
Icardi, maçtan sonra galibiyet kutlamasına da katılmadı ve hızlıca stadı terk etti.
Maç sonu Icardi ile ilgili soraya Okan Buruk konu ile ilgili soruya, "Formsuz olduğunu düşünmüyorum.
Santrforların tek görevi gol atmak değildir, ön alanda oluşturduğumuz baskıda payı büyüktü" açıklamasını yaparak, oyuncusuna destek verdi.
Hürriyet'in haberine göre, maçın ardından yapılan antrenmanda Buruk ile kısa bir görüşme yapan İcardi, gol atamamanın ve skorun getirdiği stres nedeniyle sinirli hareketlerde bulunduğunu ifade etti.
Sarı kırmızılı yönetim, Adana Demirspor maçındaki davranışları nedeniyle yıldız oyuncuya yaptırım uygulanmayacak.