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Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin direkt soyunma odasına gitmesi ve maç sonu galibiyet coşkusuna katılmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Tecrübeli teknik adam Okan Buruk konuyla alakalı Icardi ile özel görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 11:31
Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Son dakikalarda maçın kilidini çözen sarı kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Midtsjö ve Zaniolo kaydetti.

Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Zirvede yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da Arjantinli yıldızın son haftalardaki performans düşüklüğü dikkatleri çekiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Adana Demirspor maçında etkisiz kalan Icardi, 84. dakikada yerini Gomis'e bıraktı.

Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Oyundan alınan 30 yaşındaki forvet yedek kulübesi yerine direkt soyunma odasına gitti.

Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Icardi, maçtan sonra galibiyet kutlamasına da katılmadı ve hızlıca stadı terk etti.

Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Maç sonu Icardi ile ilgili soraya Okan Buruk konu ile ilgili soruya, "Formsuz olduğunu düşünmüyorum.

Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Santrforların tek görevi gol atmak değildir, ön alanda oluşturduğumuz baskıda payı büyüktü" açıklamasını yaparak, oyuncusuna destek verdi.

Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Hürriyet'in haberine göre, maçın ardından yapılan antrenmanda Buruk ile kısa bir görüşme yapan İcardi, gol atamamanın ve skorun getirdiği stres nedeniyle sinirli hareketlerde bulunduğunu ifade etti.

Galatasaray'da Okan Buruk Mauro Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu

Sarı kırmızılı yönetim, Adana Demirspor maçındaki davranışları nedeniyle yıldız oyuncuya yaptırım uygulanmayacak.

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