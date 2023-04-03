Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Spor Toto Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da moraller yerinde.
Spor Toto Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da moraller yerinde.
Sarı-kırmızılılar, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle devirerek şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlilerle puan farkını maç fazlasıyla 9'a yükselten Cimbom, bu sezon transfer dönemlerinde en çok konuşulan takımlardan biri oldu.
Sezon öncesi Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira takviyeleriyle adından söz ettiren Galatasaray, ara transfer döneminde de ses getiren bir transfere imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.
Öte yandan futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Son olarak Zaniolo takviyesiyle gündem olan Galatasaray, transferde hız kesmiyor.
Gelecek yaz transfer döneminde de aynı stratejiyi uygulamayı planlayan yönetim, birçok yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ZANIOLO, KEAN'İ İKNA EDECEK
İtalyan basını, Nicolo Zaniolo'nun yakın arkadaşı Moise Kean'i Galatasaray'a transfer olmak için ikna edebileceğini yazdı.
Haberde Zaniolo'nun Kean'e Galatasaray'a transfer olması için çağrıda bulunabileceği belirtildi.
Haberde ayrıca sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin yeni sezonda İtalya'ya dönebileceği ve böylelikle teknik direktör Okan Buruk'un kadroda Kean için yer açabileceği vurgulandı.
Nicolo Zaniolo ve Moise Kean, İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde beraber forma giymişti.
Moise Kean, bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı.
23 yaşındaki forvet, 8 gollük bir performans sergiledi.
Kean'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
İşte o haber...