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Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonunda yaptığı yıldız transferleriyle gündem olan Galatasaray'da takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve takviyelerini bu doğrultuda gerçekleştirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun aracılığıyla bir dünya yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 10:57
Mert Kılıç
Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Spor Toto Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da moraller yerinde.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Sarı-kırmızılılar, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle devirerek şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlilerle puan farkını maç fazlasıyla 9'a yükselten Cimbom, bu sezon transfer dönemlerinde en çok konuşulan takımlardan biri oldu.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Sezon öncesi Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira takviyeleriyle adından söz ettiren Galatasaray, ara transfer döneminde de ses getiren bir transfere imza attı.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Öte yandan futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Son olarak Zaniolo takviyesiyle gündem olan Galatasaray, transferde hız kesmiyor.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Gelecek yaz transfer döneminde de aynı stratejiyi uygulamayı planlayan yönetim, birçok yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

ZANIOLO, KEAN'İ İKNA EDECEK

İtalyan basını, Nicolo Zaniolo'nun yakın arkadaşı Moise Kean'i Galatasaray'a transfer olmak için ikna edebileceğini yazdı.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Haberde Zaniolo'nun Kean'e Galatasaray'a transfer olması için çağrıda bulunabileceği belirtildi.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Haberde ayrıca sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin yeni sezonda İtalya'ya dönebileceği ve böylelikle teknik direktör Okan Buruk'un kadroda Kean için yer açabileceği vurgulandı.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Nicolo Zaniolo ve Moise Kean, İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde beraber forma giymişti.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

Moise Kean, bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi Zaniolo bitirecek

23 yaşındaki forvet, 8 gollük bir performans sergiledi.

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