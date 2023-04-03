GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalya'dan Dries Mertens'in kariyeri hakkında flaş iddia!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Cimbom, Belçikalı futbolcuyu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
35 yaşındaki isim bu sezon sarı kırmızılı forma altında 23 maça çıktı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Cimbom, Belçikalı futbolcuyu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
35 yaşındaki isim bu sezon sarı kırmızılı forma altında 23 maça çıktı.
Mertens bu karşılaşmalarda 6 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
Mertens gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.
Bu gelişmelerin yanı sıra başarılı futbolcuyla ilgili flaş bir transfer itirafı geldi.
Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.
aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Mondonapoli'den derlediği habere göre Mertens'in, uzun süre formasını giydiği Napoli'den ayrılma sebebi belli oldu.
Mertens'in, 9 senelik Napoli kariyerine nokta koyma nedeninin para olmadığına vurgu yapıldı.
35 yaşındaki ismin, İtalyan ekibinden sözleşmesini uzatmak için bir teklif almadığı belirtildi.
Ayrıca yıldız futbolcunun, Napoli'de ilk 11'de oynama şansını çok düşük gördüğü için de ayrıldığı kaydedildi.
Mertens'in, teknik direktör Spalletti'nin projesine uymadığının farkında olduğu ifade edildi.
Öte yandan kulüp ve oyuncu arasında şimdiye kadar hiçbir sorun yaşanmadığına dikkat çekildi.
İki taraf arasındaki diyaloğun hala çok iyi olduğu aktarıldı.