Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalya'dan Dries Mertens'in kariyeri hakkında flaş iddia!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalya'dan Dries Mertens'in kariyeri hakkında flaş iddia!

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldız ismi Dries Mertens ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Napoli'den ayrılarak Galatasaray ile anlaşmaya varan Belçikalı oyuncunun kariyeri hakkında İtalya'dan flaş bir iddia geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 19:08
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

Cimbom, Belçikalı futbolcuyu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

35 yaşındaki isim bu sezon sarı kırmızılı forma altında 23 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

Mertens bu karşılaşmalarda 6 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

Ayrıca 3 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

Mertens gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

Bu gelişmelerin yanı sıra başarılı futbolcuyla ilgili flaş bir transfer itirafı geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Mondonapoli'den derlediği habere göre Mertens'in, uzun süre formasını giydiği Napoli'den ayrılma sebebi belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

Mertens'in, 9 senelik Napoli kariyerine nokta koyma nedeninin para olmadığına vurgu yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

35 yaşındaki ismin, İtalyan ekibinden sözleşmesini uzatmak için bir teklif almadığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

Ayrıca yıldız futbolcunun, Napoli'de ilk 11'de oynama şansını çok düşük gördüğü için de ayrıldığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

Mertens'in, teknik direktör Spalletti'nin projesine uymadığının farkında olduğu ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

Öte yandan kulüp ve oyuncu arasında şimdiye kadar hiçbir sorun yaşanmadığına dikkat çekildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu

İki taraf arasındaki diyaloğun hala çok iyi olduğu aktarıldı.

DİĞER
İstanbulspor-Karagümrük maçı CANLI İZLE! Süper Lig İstanbulspor-Karagümrük maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle
Şişli'de nefes kesen operasyon! Özel harekat devreye girdi... Oğlu tarafından rehin alınan adam pencereden atladı
G.Saray'da transferde bombalar peş peşe!
Milan planını yaptı! Zaniolo...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milan planını yaptı! Zaniolo...
G.Saray'da flaş Livakovic gelişmesi!
Seçme Kaydı sorgulama ekranı e-Devlet
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Seçim günü seyahat etmek yasak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya'dan flaş Mertens iddiası! İtalya'dan flaş Mertens iddiası! 19:08
Brezilya'dan şok Jorge Jesus iddiası! Brezilya'dan şok Jorge Jesus iddiası! 18:48
Premier Lig'e teknik adam dayanmıyor! Premier Lig'e teknik adam dayanmıyor! 18:05
Beşiktaş'tan Büyükekşi'ye yanıt! Beşiktaş'tan Büyükekşi'ye yanıt! 16:47
Milan planını yaptı! Zaniolo... Milan planını yaptı! Zaniolo... 16:26
Barcelona'ya UEFA şoku! Ceferin açıkladı! Barcelona'ya UEFA şoku! Ceferin açıkladı! 16:22
Daha Eski
F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti 16:14
G.Saray'da flaş Livakovic gelişmesi! G.Saray'da flaş Livakovic gelişmesi! 16:10
Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu! Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu! 16:05
Hugo’dan Trabzonspor’a duygusal veda Hugo’dan Trabzonspor’a duygusal veda 15:30
Necip Uysal baba oldu! Necip Uysal baba oldu! 15:29
TFF Başkanı Büyükekşi: Hükmen mağlubiyet kararı... TFF Başkanı Büyükekşi: Hükmen mağlubiyet kararı... 14:33