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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da keyifler yerinde. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'a jest yapmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 11:15
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Şampiyonluk yarışındaki 2 rakibi Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Beşiktaş, deplasmanda 4-2 kazandı ve Aslan puan farkını açmış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Cimbom en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkarmış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Galatasaray, topladığı puanlarla liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Sarı-kırmızılılar hiçbir rakibini kendisine yaklaştırmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Galatasaray'da bu başarının mimarlarından birisi de teknik direktör Okan Buruk oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Sabah'ın haberine göre yönetim, Buruk'a jest yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Okan Buruk sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Ayrıca 49 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon 17 milyon TL maaş alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Buruk gelecek sezon ise 20 milyon TL alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Sarı-kırmızılı idareciler, Buruk'a zam yapmak için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

49 yaşındaki hocanın maaşının, gelecek sezon 30 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.

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