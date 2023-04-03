GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk için flaş hamle!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu galibiyetten sonra Cimbom, gözünü dev derbiye dikmişti.
Şampiyonluk yarışındaki 2 rakibi Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, deplasmanda 4-2 kazandı ve Aslan puan farkını açmış oldu.
Cimbom en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkarmış oldu.
Galatasaray, topladığı puanlarla liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı.
Sarı-kırmızılılar hiçbir rakibini kendisine yaklaştırmadı.
Galatasaray'da bu başarının mimarlarından birisi de teknik direktör Okan Buruk oldu.
Sabah'ın haberine göre yönetim, Buruk'a jest yaptı.
Okan Buruk sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Ayrıca 49 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon 17 milyon TL maaş alıyor.
Buruk gelecek sezon ise 20 milyon TL alacak.
Sarı-kırmızılı idareciler, Buruk'a zam yapmak için harekete geçti.
49 yaşındaki hocanın maaşının, gelecek sezon 30 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.