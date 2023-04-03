Haberler Galatasaray Biletler satışa çıktı

Biletler satışa çıktı

Süper Lig' de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu iki kupayla tamamlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip yarı final için çarşamba günü saat 20.30'da Başakşehir'le kapışacak. Zorlu maçın biletleri 285 ile 4500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Galatasaraylı taraftarların bu maçta da tribünleri doldurması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Biletler satışa çıktı
Süper Lig' de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu iki kupayla tamamlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip yarı final için çarşamba günü saat 20.30'da Başakşehir'le kapışacak. Zorlu maçın biletleri 285 ile 4500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Galatasaraylı taraftarların bu maçta da tribünleri doldurması bekleniyor.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu, hafta içi görüşme...
Başkan Erdoğan'a seccade hediye edildi: Bu seccade ayaklarla basılmak için değil, 15 Mayıs'ta şükür namazı kılacağız
G.Saray'da ayrılık sinyali!
Yönetimden flaş Buruk kararı! G.Saray'da keyifler yerine geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da ayrılık sinyali!
G.Saray'dan son dakika Lale Orta paylaşımı!
Başakşehir TOKİ kura çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi
Arnavutköy TOKİ kura sonuç, kazananlar isim listesi
Esenler TOKİ canlı yayın izle 3 Nisan!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu yorumladı! Arda Güler'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Arda Güler'in pozisyonu penaltı mı? 01:22
Kadıköy'de büyük tepki: Yönetim istifa! Kadıköy'de büyük tepki: Yönetim istifa! 01:22
Deus: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor! Deus: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor! 01:22
Kocadağ: Allah'ın adaleti şaşmıyor! Kocadağ: Allah'ın adaleti şaşmıyor! 01:22
G.Saray'dan son dakika Lale Orta paylaşımı! G.Saray'dan son dakika Lale Orta paylaşımı! 01:22
Güneş'ten Tayyip Talha açıklaması! Güneş'ten Tayyip Talha açıklaması! 01:22
Daha Eski
Derbide kazanan Beşiktaş! Derbide kazanan Beşiktaş! 01:22
Beşiktaş F.Bahçe'ye yaklaştı! İşte güncel puan durumu... Beşiktaş F.Bahçe'ye yaklaştı! İşte güncel puan durumu... 01:22
Derbide penaltı ve kırmızı kart kararı! Derbide penaltı ve kırmızı kart kararı! 01:22
Derbide 2 kritik pozisyon! Önce Valencia sonra Abou... Derbide 2 kritik pozisyon! Önce Valencia sonra Abou... 01:22
Beşiktaş'tan flaş hakem tepkisi! Beşiktaş'tan flaş hakem tepkisi! 01:22
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon... Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon... 01:22