Biletler satışa çıktı

Süper Lig' de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu iki kupayla tamamlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip yarı final için çarşamba günü saat 20.30'da Başakşehir'le kapışacak. Zorlu maçın biletleri 285 ile 4500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Galatasaraylı taraftarların bu maçta da tribünleri doldurması bekleniyor.
SüperLig' de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu iki kupayla tamamlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip yarı final için çarşamba günü saat 20.30'da Başakşehir'le kapışacak. Zorlu maçın biletleri 285 ile 4500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Galatasaraylı taraftarların bu maçta da tribünleri doldurması bekleniyor.