Haberler Galatasaray 9 milyon Euro ödeme yapıldı

9 milyon Euro ödeme yapıldı

Galatasaraylı oyuncuların maaşlar konusunda yaşadıkları rahatsızlık sebebiyle harekete geçen yönetim, kısa süre içerisinde Dursun Özbek'in talimatı ile 9 milyon Euro buldu. Bu parayla oyuncuların hem geçmiş maaşları hem de nisan ayı maaşları yatırıldı. Bu hareket takım içerisinde olumlu bir hava oluştururken, Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet alınmasının da yolunu açtı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
9 milyon Euro ödeme yapıldı
Galatasaraylı oyuncuların maaşlar konusunda yaşadıkları rahatsızlık sebebiyle harekete geçen yönetim, kısa süre içerisinde Dursun Özbek'in talimatı ile 9 milyon Euro buldu. Bu parayla oyuncuların hem geçmiş maaşları hem de nisan ayı maaşları yatırıldı. Bu hareket takım içerisinde olumlu bir hava oluştururken, Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet alınmasının da yolunu açtı.
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