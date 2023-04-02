Haberler Galatasaray Yeter artık!

Yeter artık!

Emre Akbaba, bir pozisyon sırasında Mertens'in ayağına arkadan bastı. Bu pozisyonda hakem, sarı kart verince G.Saray isyan etti. Sarı kırmızılı oyuncular hareket için kırmızı kart beklerken sarı çıkması üzerine devre arasında G.Saray'ın sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapıldı. "YETER ARTIK" başlığıyla yapılan paylaşımda VAR Hakemine dikkat çekildi. Karara taraftarlar da ateş püskürdü. Konyaspor maçında Ahmet Oğuz'un Dubois'in ayağına basmasına kırmızı kart çıkmadığı hatırlatıldı. Ayrıca "Lale Orta MHK başkanı olduktan sonrda bariz hatalar yapılıyor. Bunlar tesadüf olamaz" yorumları yapıldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin geçen haftaki Alanya maçındaki benzer pozisyonda Valencia'ya verilen penaltı kararı örnek gösterildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
Yeter artık!
Emre Akbaba, bir pozisyon sırasında Mertens'in ayağına arkadan bastı. Bu pozisyonda hakem, sarı kart verince G.Saray isyan etti. Sarı kırmızılı oyuncular hareket için kırmızı kart beklerken sarı çıkması üzerine devre arasında G.Saray'ın sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapıldı. "YETER ARTIK" başlığıyla yapılan paylaşımda VAR Hakemine dikkat çekildi. Karara taraftarlar da ateş püskürdü. Konyaspor maçında Ahmet Oğuz'un Dubois'in ayağına basmasına kırmızı kart çıkmadığı hatırlatıldı. Ayrıca "Lale Orta MHK başkanı olduktan sonrda bariz hatalar yapılıyor. Bunlar tesadüf olamaz" yorumları yapıldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin geçen haftaki Alanya maçındaki benzer pozisyonda Valencia'ya verilen penaltı kararı örnek gösterildi.
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