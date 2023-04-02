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Oyuncuyken 1 kez kapıştılar

Dün gece teknik adam olarak karşılaşan Okan Buruk ve Vincenzo Montella, futbolculuk dönemlerinde ise 1 kez rakip oldular. Buruk'un İnter forması giydiği dönemde Montella da Roma'da oynuyordu. Roma- İnter maçı 2-2 biterken hem Buruk hem de Montella birer gol atmıştı. Buruk'un gol asistini Emre yapmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
Oyuncuyken 1 kez kapıştılar
Dün gece teknik adam olarak karşılaşan Okan Buruk ve Vincenzo Montella, futbolculuk dönemlerinde ise 1 kez rakip oldular. Buruk'un İnter forması giydiği dönemde Montella da Roma'da oynuyordu. Roma- İnter maçı 2-2 biterken hem Buruk hem de Montella birer gol atmıştı. Buruk'un gol asistini Emre yapmıştı.
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