Oyuncuyken 1 kez kapıştılar

Dün gece teknik adam olarak karşılaşan Okan Buruk ve Vincenzo Montella, futbolculuk dönemlerinde ise 1 kez rakip oldular. Buruk'un İnter forması giydiği dönemde Montella da Roma'da oynuyordu. Roma- İnter maçı 2-2 biterken hem Buruk hem de Montella birer gol atmıştı. Buruk'un gol asistini Emre yapmıştı.
Dün gece teknik adam olarak karşılaşan Okan Buruk ve Vincenzo Montella, futbolculuk dönemlerinde ise 1 kez rakip oldular. Buruk'un İnter forması giydiği dönemde Montella da Roma'da oynuyordu. Roma- İnter maçı 2-2 biterken hem Buruk hem de Montella birer gol atmıştı. Buruk'un gol asistini Emre yapmıştı.