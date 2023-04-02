Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

İki takımın da mücadele ettiğini söyleyen Ateş, "İki takım da kora kor mücadele etti, futbol maçı böyle keyifli olur. Sakatlanmadığın veya bilerek isteyerek vurmadığın sürece ben böyle bir oyundan yanayım. İtalya, İngiltere'de de çok fazla böyle oyunlar görüyoruz. Hakemler de topla oynanan oyun süresini daha fazla artırmak için bir şeyler yapması lazım" dedi.