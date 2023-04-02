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Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Necati Ateş de mücadeleyi değerlendirirken o isim hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 08:22
Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti. Kritik maçı sarı-kırmızılılar, Midtsjö ve Zaniolo'nun golleri ile 2-0 kazandı.

Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Karşılaşma sonrasında eski futbolcu Necati Ateş, oynanan maçı TRT Spor'da yorumladı ve Sacha Boey hakkına dikkat çeken kelimeler kullandı.

Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Maçı değerlendiren Necati Ateş, "Maçtan önce çok zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Okan hoca da biliyordu. Çok temaslı bir oyun oldu. 8 tane sarı kart var oyun içerisinde. Galatasaray oyunu, üçüncü bölgede kapatarak rakibini çıkarmadı ve kaleye döndürmedi. Bu da galibiyeti getirdi" ifadelerini kullandı.

Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Okan Buruk'un bu karşılaşmayı sadece kazanmak istediğini dile getiren Ateş, "Henry'nin pozisyonu gol olabilirdi, Emre'nin direkten dönen pozisyonu var. Kırılma anları oldu birkaç tane. Böyle maçları kazanmak çok önemli. Okan hocanın bu maçı iyi veya kötü oyun açısından değil sadece kazanmak açısından baktığını ve istediğini aldığını düşünüyorum" dedi.

Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Yapılan değişiklikler hakkında konuşan eski futbolcu, "Oyuna aldığı Yunus penaltı yaptırdı. Midtsjö çok önemli bir gol attı. Penaltıda da Zaniolo'nun golü galibiyeti getirdi. Onlar için ne kadar önemli olduğunu camia, taraftar, hoca herkes biliyor" sözlerini kullandı.

Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Önemli bir galibiyet olduğunu dile getiren Necati Ateş, "Galatasaray takılsa Fenerbahçe derbiyi kazansa 1 puana iniyordu. Onun için çok önemli galibiyet oldu. Zor mücadele oldu. Artık zaten tüm maçlar çok zor. Şampiyonluk maçları böyle zor olur" açıklamalarında bulundu.

Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

İki takımın da mücadele ettiğini söyleyen Ateş, "İki takım da kora kor mücadele etti, futbol maçı böyle keyifli olur. Sakatlanmadığın veya bilerek isteyerek vurmadığın sürece ben böyle bir oyundan yanayım. İtalya, İngiltere'de de çok fazla böyle oyunlar görüyoruz. Hakemler de topla oynanan oyun süresini daha fazla artırmak için bir şeyler yapması lazım" dedi.

Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Icardi hakkına konuşan eski futbolcu, "Galatasaray rakibi döndürmedi, rakibe pozisyon vermedi, üçüncü bölgede iyi bastı. Icardi'nin oyunda olup olmadığını kimse bilmiyordu, geri de dönemiyordu. Kerem çok top kaybetti. Takım Rashica'yı oyuna bir türlü sokamadı" ifadelerini kullandı.

Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Mertens'in oyununu değerlendiren Ateş, "Mertens döndü ama ofansif değil defansif daha çok iş yaptı. 16 şut çekmiş Galatasaray 3 isabet var. Onun için ilk defa geçişleri bu kadar iyi yapabilen, hızlı oyuncuları olan Adana Demirspor ilk defa bu kadar pasif kaldı" sözlerini sarf etti.

Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Onyekuru'nın iyi oynadığını söyleten Necati Ateş, "Bunun nedeni Henry Onyekuru'nun hızına karşılık verebilecek Boey vardı. İlk defa Henry'nin bu kadar sıkı anlamda tutabilen birisini gördük. Boey çok iyi oynuyor bu sezon açık ara" dedi.

Necati Ateş Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Midtsjö'nün güzel bir gol attığına değinen eski futbolcu, "Midtsjö yayın üzerinden kalecinin göremeyeceği şekilde güzel bir gol attı. Gomis'in oyuna girmesi bile kazanmakta faktör oluyor. Sezon başında işleri iyi gitmezken kurtarıcı olmuştu. Galatasaray adına çok kritik bir galibiyet oldu" açıklamalarında bulundu.

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