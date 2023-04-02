Kapalı gişe

Süper Lig lideri Galatasaray, evinde ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk etti. Bu sezon iç sahada maç başına yaklaşık 45 bin seyirci ortalaması ile oynayan sarı-kırmızılılar, dün akşam da yine taraftarlarının desteğini arkasına aldı. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Öyle ki NEF Stadı'nın tamamına yakınını dolduran sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca takımlarını susmadan desteklediler.



YUMRUKLARINI GÖSTERDİLER

Süper Lig'de en fazla doluluk oranına sahip stadı Aslantepe yine dolup taşarken, dünkü mücadeleyi 44 bin 782 taraftar takip etti. Adana Demirsporlular da, misafir takım tribününde yerini aldı. Maç öncesi konuşan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Seyircimizle birlikte kenetleneceğiz. Stada gelirken biz onlara el sallıyorduk, onlar bize yumruklarını gösteriyordu. Fazlasıyla motiveler. Onlar hazır, biz de sahada istediklerini vermek zorundayız" diye konuştu.