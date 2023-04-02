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Galatasaray'da Icardi'den şoke eden hareket!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar önemli virajı kayıpsız geçti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ancak performansıyla sınıfı geçemeyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den şoke eden bir hareket geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 09:31
Galatasaray'da Icardi'den şoke eden hareket!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Galatasaray'da Icardi'den şoke eden hareket!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, performansıyla bekleneni veremedi. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli oyuncuyu 83. dakikada oyundan aldı.

Galatasaray'da Icardi'den şoke eden hareket!

Mauro Icardi'nin yerine deneyimli oyuncu Bafetimbi Gomis oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da Icardi'den şoke eden hareket!

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ!
Oyundan çıkan Arjantinli yıldız direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Galatasaray'da Icardi'den şoke eden hareket!

SEVİNCE DAHİL OLMADI
Maç sonunda sarı kırmızılı oyuncular galibiyetin sevincinin doyasına yaşarken Icardi aralarına katılmadı.

Galatasaray'da Icardi'den şoke eden hareket!

Takım arkadaşlarının sevincine katılmayan Mauro Icardi takım otobüsüne gitti.

Galatasaray'da Icardi'den şoke eden hareket!

Galatasaray'ın Hatayspor'u 4 golle mağlup ettiği karşılaşmanın son düdüğünün ardından Mauro Icardi'nin hemen soyunma odasına gitmesi dikkat çekmişti.

Galatasaray'da Icardi'den şoke eden hareket!

Sarı-kırmızılılar oyuncular galibiyeti kutlamak için sahada kalırken Juan Mata taraftara üçlü çektirmiş, Icardi ise sevince katılmayarak tünelin yolunu tutmuştu.

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