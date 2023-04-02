GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

Genç sağ bek Sacha Boey, sezon başında kadro dışı kalmış ve kamp kadrosunda yer almamıştı.
Genç sağ bek Sacha Boey, sezon başında kadro dışı kalmış ve kamp kadrosunda yer almamıştı.
Buna rağmen verilen ilk şansı çok iyi kullandı ve bir daha formayı bırakmadı.
Sağ bekte gösterdiği performansla bölgesinin vazgeçilmezi oldu.
Bu süre zarfında hem taraftarın hem de camianın sen sevdiği oyuncular arasında yer aldı.
Boey, bu süre zarfında yaşadıklarıyla alakalı dış başına açıklamalarda bulundu.
BENI ROMANYA'YA SATMAK İSTEDILER
Sabah gazetesinin haberine göre; Sacha Boey, Galatasaray'ın Dubois'i kadrosuna kattığı için kendisini sezon başında Romanya Ligi'ne göndermek istediğini açıkladı.
U19'LA ANTRENMAN YAPTIM
"Kampa bile gidememiştim. Kulüp, Dubois'i kadrosuna kattığı için beni Romanya'ya satmak istedi. Bir ay boyunca U19'la idman yaptım."
"Sonra Dubois ve benim mevkiimde görev yapan diğer oyuncu sakatlandı. İlk maçtan iki gün önce beni idmana geri getirdiler. Bir gün önce 11'de oynayacağımı söylediler. Sonrasında bir daha 11'den çıkmadım" şeklinde konuştu.
"Türkiye'de medya karşısında hata yaparsan ölürsün" diyen 22 yaşındaki sağ bek, "Orada kendisini bu şekilde gömen çok oyuncu var. İlk başta G.Saray'a gitmekte hevesli değildim. Kendimi oraya gömme korkum vardı" ifadelerini kullandı.