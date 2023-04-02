Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

Galatasaray'da bu sezon sağ bekte sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve bölgesinde vazgeçilmez durumda olan Sacha Boey'den transfer itirafı geldi. İşte genç oyuncunun açıklamaları... | Gs spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

Genç sağ bek Sacha Boey, sezon başında kadro dışı kalmış ve kamp kadrosunda yer almamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

Buna rağmen verilen ilk şansı çok iyi kullandı ve bir daha formayı bırakmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

Sağ bekte gösterdiği performansla bölgesinin vazgeçilmezi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

Bu süre zarfında hem taraftarın hem de camianın sen sevdiği oyuncular arasında yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

Yerine Lyon'dan transfer edilen tecrübeli oyuncu Leo Dubois'e bile formayı kaptırmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

Boey, bu süre zarfında yaşadıklarıyla alakalı dış başına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

BENI ROMANYA'YA SATMAK İSTEDILER

Sabah gazetesinin haberine göre; Sacha Boey, Galatasaray'ın Dubois'i kadrosuna kattığı için kendisini sezon başında Romanya Ligi'ne göndermek istediğini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

U19'LA ANTRENMAN YAPTIM

"Kampa bile gidememiştim. Kulüp, Dubois'i kadrosuna kattığı için beni Romanya'ya satmak istedi. Bir ay boyunca U19'la idman yaptım."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

"Sonra Dubois ve benim mevkiimde görev yapan diğer oyuncu sakatlandı. İlk maçtan iki gün önce beni idmana geri getirdiler. Bir gün önce 11'de oynayacağımı söylediler. Sonrasında bir daha 11'den çıkmadım" şeklinde konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'den transfer itirafı!

"Türkiye'de medya karşısında hata yaparsan ölürsün" diyen 22 yaşındaki sağ bek, "Orada kendisini bu şekilde gömen çok oyuncu var. İlk başta G.Saray'a gitmekte hevesli değildim. Kendimi oraya gömme korkum vardı" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Sosyal medya anne-kızın güzelliğini konuştu! Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru Kınay annesini gölgede bıraktı!
Wanda Nara'dan bomba paylaşım! Icardi baba mı oluyor? Verdiği cevap şoke etti
Derbide onlara güveniyor! Güneş'in en büyük kozu...
Galibiyetin sırrı o detayda yatıyor! İşte derbinin şifreleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erden Timur: Her şeyi açıklayacağız!
Toroğlu değerlendirdi! Yunus'a verilen penaltı kararı doğru mu?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (1 NİSAN)
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu değerlendirdi! Yunus'a verilen penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Yunus'a verilen penaltı kararı doğru mu? 01:31
Toroğlu değerlendirdi! Mertens'e yapılan müdahale kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! Mertens'e yapılan müdahale kırmızı kart mı? 01:31
Beşiktaş'ta 2 isme derbi öncesi kesik! Beşiktaş'ta 2 isme derbi öncesi kesik! 01:31
Erden Timur: Her şeyi açıklayacağız! Erden Timur: Her şeyi açıklayacağız! 01:31
Okan Buruk'tan hakem isyanı! Okan Buruk'tan hakem isyanı! 01:31
G.Saray A. Demirspor karşısında hata yapmadı! G.Saray A. Demirspor karşısında hata yapmadı! 01:31
Daha Eski
G.Saray kayıpsız geçti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... G.Saray kayıpsız geçti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 01:31
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! 01:31
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 01:31
Orhan Ak: Çok üzgünüz! Orhan Ak: Çok üzgünüz! 01:31
Fırtına evinde kayıp! Fırtına evinde kayıp! 01:31
Başakşehir evinde kazandı! Başakşehir evinde kazandı! 01:31