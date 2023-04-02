Etkisiz eleman

Sarı kırmızılı takımın hücum silahlarından Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor karşısında gününde değildi. 24 yaşındaki futbolcu etkili bir performans gösteremedi. Mücadeleye ilk 11 başlayıp 74 dakika sahada kalan Kerem o alışkın olduğumuz yıpratıcılığından uzak kalınca yerini Yunus Akgün'e bıraktı.
Sarıkırmızılı takımın hücum silahlarından Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor karşısında gününde değildi. 24 yaşındaki futbolcu etkili bir performans gösteremedi. Mücadeleye ilk 11 başlayıp 74 dakika sahada kalan Kerem o alışkın olduğumuz yıpratıcılığından uzak kalınca yerini Yunus Akgün'e bıraktı.